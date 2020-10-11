Citroen tek tıkla cebe geliyor

Citroen kullanıcılarının hayatları yeni bir uygulama ile çok daha kolaylaşıyor. MyCitroen adındaki bu uygulama; hatırlatıcılar, yakıt tüketimi takibi, sürücü asistanı, bakım ipuçları, günlük sürüş takibi, servis randevusu planlama, satış noktaları bulma gibi birçok çevrimiçi çözüm sunuyor.

Citroen kullanıcılarının hayatları yeni bir uygulama ile çok daha kolaylaşıyor. MyCitroen adındaki bu uygulama; hatırlatıcılar, yakıt tüketimi takibi, sürücü asistanı, bakım ipuçları, günlük sürüş takibi, servis randevusu planlama, satış noktaları bulma gibi birçok çevrimiçi çözüm sunuyor.

Citroën, geliştirdiği MyCitroën uygulaması ile müşterilerinin kendi kişisel hesaplarını oluşturarak birçok çözüm ve hizmeti çevrimiçi kullanıma sunuyor. Bu yeni uygulama ile Citroën; bakım, sözleşmeler, günlük sürüş bilgileri, konum belirleme, sürüş asistanı ve daha birçok özel hizmet ile hayatı kolaylaştırıyor.

MyCitroën sayesinde aşağıdaki özellikleri aktif olarak kullanabilirsiniz;

Tümü sürüş alışkanlıklarına göre otomatik olarak yeniden hesaplanan, gerekli özel bakım ayrıntılarını ve son tarih hatırlatıcılarını içeren kişiselleştirilmiş bir bakım planını izleme

Araç bağlı olduğunda günlük sürüş bilgileri ve ortalama yakıt tüketimi bilgisini bulma ve sınıflandırma

“Arabamı bul” coğrafi konum özelliği ile park edilmiş bir aracı kolayca bulma

Tek bir tıklama ile Citroën Assistance ile iletişime geçme ve satış sonrası hizmetlere kolaylıkla ulaşma

Tüm Citroën sürüş destek içeriklerine erişme

Birden fazla Citroën aracını tek bir uygulamada kaydetme (10 araca kadar)

En yakın Citroën Yetkili Satıcı veya Yetkili Servisini kolaylıkla bulma

Bir Yetkili Satıcı veya Yetkili Servis hakkında ayrıntılı bilgi bulma (iletişim bilgileri, çalışma saatleri, hizmet kapsamı vb.)

Bakım için teklif alma ve çevrimiçi takvimi kullanarak randevu oluşturma

Özel teklifler alma ve en son Citroën haberlerini takip etme

Uygulama birçok Avrupa ülkesi ile birlikte Türkiye’de de kullanımda. Uygulamayı ayrıntılı bir şekilde incelemek için:

https://www.citroen.com.tr/satis-sonrasi-hizmetler/my-citroen-uygulamasi.html.1598984880

My Citroën’i indirmek için;

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psa.mym.mycitroen

Apple Store: https://apps.apple.com/tr/app/my-citro%C3%ABn/id1019563307?l=tr