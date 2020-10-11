Citroen tek tıkla cebe geliyor

Citroen kullanıcılarının hayatları yeni bir uygulama ile çok daha kolaylaşıyor. MyCitroen adındaki bu uygulama; hatırlatıcılar, yakıt tüketimi takibi, sürücü asistanı, bakım ipuçları, günlük sürüş takibi, servis randevusu planlama, satış noktaları bulma gibi birçok çevrimiçi çözüm sunuyor.
Citroen kullanıcılarının hayatları yeni bir uygulama ile çok daha kolaylaşıyor. MyCitroen adındaki bu uygulama; hatırlatıcılar, yakıt tüketimi takibi, sürücü asistanı, bakım ipuçları, günlük sürüş takibi, servis randevusu planlama, satış noktaları bulma gibi birçok çevrimiçi çözüm sunuyor.
Citroën, geliştirdiği MyCitroën uygulaması ile müşterilerinin kendi kişisel hesaplarını oluşturarak birçok çözüm ve hizmeti çevrimiçi kullanıma sunuyor. Bu yeni uygulama ile Citroën; bakım, sözleşmeler, günlük sürüş bilgileri, konum belirleme, sürüş asistanı ve daha birçok özel hizmet ile hayatı kolaylaştırıyor.
MyCitroën sayesinde aşağıdaki özellikleri aktif olarak kullanabilirsiniz;
Tümü sürüş alışkanlıklarına göre otomatik olarak yeniden hesaplanan, gerekli özel bakım ayrıntılarını ve son tarih hatırlatıcılarını içeren kişiselleştirilmiş bir bakım planını izleme
Araç bağlı olduğunda günlük sürüş bilgileri ve ortalama yakıt tüketimi bilgisini bulma ve sınıflandırma
“Arabamı bul” coğrafi konum özelliği ile park edilmiş bir aracı kolayca bulma
Tek bir tıklama ile Citroën Assistance ile iletişime geçme ve satış sonrası hizmetlere kolaylıkla ulaşma
Tüm Citroën sürüş destek içeriklerine erişme
Birden fazla Citroën aracını tek bir uygulamada kaydetme (10 araca kadar)
En yakın Citroën Yetkili Satıcı veya Yetkili Servisini kolaylıkla bulma
Bir Yetkili Satıcı veya Yetkili Servis hakkında ayrıntılı bilgi bulma (iletişim bilgileri, çalışma saatleri, hizmet kapsamı vb.)
Bakım için teklif alma ve çevrimiçi takvimi kullanarak randevu oluşturma
Özel teklifler alma ve en son Citroën haberlerini takip etme
Uygulama birçok Avrupa ülkesi ile birlikte Türkiye’de de kullanımda. Uygulamayı ayrıntılı bir şekilde incelemek için:
https://www.citroen.com.tr/satis-sonrasi-hizmetler/my-citroen-uygulamasi.html.1598984880
My Citroën’i indirmek için;
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psa.mym.mycitroen
Apple Store: https://apps.apple.com/tr/app/my-citro%C3%ABn/id1019563307?l=tr