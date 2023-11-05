OSD Başkanı Cengiz Eroldu, dünyada etkisini gittikçe hissettirmeye başlayan iklim krizine vurgu yaptı. Eroldu “Elektrifikasyon, alternatif yakıt teknolojileri gibi dönüştürücü teknolojilerin etkisi ile araç yapılarının ciddi bir değişim içerisinde olduğu dikkate alındığında mevcut yerli katkı oranlarının gelecekte düşmesi riski ile karşı karşıyayız” dedi.

Otomotiv sanayiini son 100 yılda büyük bir gelişme kaydettiğini söyleyen Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, gelecekteki tehlikeye dikkat çekti. Dünya genelinde iklim odaklı emisyon azaltım hedeflerine vurgu yapan Eroldu “Rekabetçiliğimizin korunması ve ekonomiye sağladığımız katkının sürdürülebilmesi için AB’deki gelişmelere cevap verecek şekilde üretim yapmamız bir zorunluluk. İçinden geçilen dönüşüm sürecinin büyüklüğü ve etki alanının genişliği dikkate alındığında bu süreç sadece ana sanayiinin çabası ile yönetilebilecek bir konu değil. Birçok paydaşın eş zamanlı, senkronize şekilde bütünsel eylem planlarını hayata geçirmesi gerekiyor. Elektrifikasyon, alternatif yakıt teknolojileri gibi dönüştürücü teknolojilerin etkisi ile araç yapılarının ciddi bir değişim içerisinde olduğu dikkate alındığında mevcut yerli katkı oranlarının gelecekte düşmesi riski ile karşı karşıyayız. Bu dönüşüm ile hayatımıza giren/girecek olan kritik teknolojilerin yerlileştirilmesi bizim için çok önemli. Kritik teknolojinin yerlileştirilmesi için tedarik sanayimiz ile birlikte çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu dönüşümde tedarik sanayiinde çok olumlu gelişmeleri memnuniyetle gözlemliyoruz ancak tedarik sanayimizin dönüşüm hızının önemli bir risk olarak kendisini göstermekte olduğunu da göz ardı etmemeliyiz” dedi. Bunun için alt yapının hazırlanması gerektiğine değinen Erodlu, teşvik mekanizmalarının da hayata geçmesi gerektiğini anlattı. Eroldu, yatırım için de gerekli ortamın oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.