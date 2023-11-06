Elektrikli otomobillerin yüzde 10 savaşı

Son dönemde pazara dahil olan elektrikli otomobiller vergi sistemine çalım atmak için yüzde 10 barajında fiyatları tutmaya çalışıyor. Hyundai İoniq 6, Megane E-Tech, Opel Astra, Seres 3 ve BYD Atto 3 bu savaşı veren markalardan sadece birkaçı. Özellikle Çinli üreticiler ek vergi nedeniyle büyük destekler alırken en son pazara giriş yapan BYD ile ilgili Genel Müdür İsmail Ergun “Çin’den büyük destek aldık” açıklamasını yaptı.

ALİ YILDIRIM

Son dönemde pazara dahil olan elektrikli otomobiller vergi sistemine çalım atmak için yüzde 10 barajında fiyatları tutmaya çalışıyor. Hyundai İoniq 6, Megane E-Tech, Opel Astra, Seres 3 ve BYD Atto 3 bu savaşı veren markalardan sadece birkaçı. Özellikle Çinli üreticiler ek vergi nedeniyle büyük destekler alırken en son pazara giriş yapan BYD ile ilgili Genel Müdür İsmail Ergun “Çin’den büyük destek aldık” açıklamasını yaptı. Türkiye’de yeni bir araç sahibi olmak gün geçtikçe daha zor hale geliyor. Sıfır araçlar üzerindeki vergi yükü tüketicide kambur oluştururken, matrah sisteminin güncellenmemesi fiyatlamaları da zorlaştırıyor. Özellikle elektrikli araç tarafında yeni çıkan modellerin ağırlıklı olarak düşük vergi sisteminde yer alan bir modelini özel olarak Türkiye pazarına sunuyorlar.

ÇİNLİLERİN İŞİ DAHA ZOR

Hatta Çinli üreticilerin üzerindeki yük ek vergiyle daha ağır olurken, bazı markalar da Türkiye pazarına özel versiyonları vergi sistemine takılmamak için sahneye çıkarıyor. Yüzde 10’luk vergi dilimine odaklanan üreticiler bütün gelen yeni elektrikli modellerinin en az bir versiyonlarını bu seviyede tutmaya çalışıyor. Böylece pazara yeni adım atan birçok elektrikli modelin fiyatı 1.6 milyon lira seviyesinden başlıyor. Hyundai İoniq 6, Renault Megane E-Tech, Peugeot 2008-e, Opel Astra, Seres 3, MG ZS vb. birçok modelin ardından BYD Atto 3’de bunlardan biri oldu. Çin pazarına uygulanan ek vergiyle birlikte fiyat ayarlamaları biraz daha zorlaşırken, Çinli üreticilerin verdikleri fiyat destekleri de dikkat çekiyor. Pazardaki aktif rollerini daha agresif seviyelere taşımak için Asyalı üreticiler kârlılıkları kısarak Türkiye’de rekabetçi fiyatları ancak bu yolla sunabiliyor.

YÜZDE 10’LUK DİLİM BIÇAK SIRTINDA

Tüm dünyada daha şimdiden 2 milyondan fazla elektrikli araç satan BYD de Türkiye’ye özel fiyat çalışması yaptı. BYD Atto 3’ün Çeşme’de gerçekleşen lansmanında konuşan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, 1 milyon 590 bin liralık fiyat etiketinin oldukça rekabetçi olduğunu söyledi. Bu fiyatın üzerinde uzun bir süredir çalıştıklarını ifade eden Ergun, bu konuda Çin’in büyük bir desteğinin olduğunu anlattı. Ekonomideki seyrin bu şekilde devam ettiği kurda dalgalanmanın olmadığı sürece fiyatın bu seviyede devam edeceğini paylaşan Ergun “Ama tersi bir durum yaşarsak fiyat bu aya özel olur. Bu yüzden bir fiyat garantisi veremiyoruz. Eğer bugünkü koşullar devam ederse yüzde 10’luk vergi diliminde kalmak için elimizden geleni yaparız” dedi.

BU YIL 1500 SENEYE 10 BİN ADET SATACAĞIZ

Gelecek yıl 2 model daha getireceklerini ifade eden BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun “SEAL ve HAN modellerini de yakında tanıtacağız. Şu an Atto 3 bizim için en uygun giriş modelimiz oldu. Dünyada satış adedi 500 bini geçti. Son 2 ayda da Türkiye’de 1500 adet satacağız. Seneye hedefimiz 10 bin adet. Daha satışa çıkarmadan 22 bin kişi markamızı talep eti. Bunun sadece 12 bin adedi Atto 3 içindi” dedi. Bayiler hakkında da konuşan Ergun, talebin yüksek olduğunu kaydetti. Şimdilik 4 bayi ile başladıklarını anlatan Ergun “Bunu kısa süre içinde 25 bayi ve servise ulaştıracağız” açıklamasında bulundu.