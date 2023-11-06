Yeni modeller kampanyalara hız kattı

Artık çok getiren değil iyi fiyat verebilenin sattığı bir döneme de giriş yapıldı. Tesla kasım ayında neredeyse 400 bin liraya yakın indirim yaptı. Toyota ve Hyundai de indirimler 200 bin lirayı geçti. Dacia Duster fiyatı da 900 bin liranın altına indirdi.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Otomobilde kasım ayında kampanya ile birlikte indirim furyası başladı. Son dönemde artan bulunurlukla birlikte yok satan düzen geride kalırken, telefonlara bile bakmayan bayiler şimdi tek tek müşterilerini geri arıyor. Türkiye’de de bu dönemde yaşanan fiyat artışları karşısında artık vatandaşın sıfır otomobil alma gücü gittikçe daralırken, daralan pazar da bunun etkisini gösteriyor. Yeni markaların da Türkiye pazarına adım atmasıyla birlikte, fiyatlar 1.5 milyon lira seviyesinde sabitlenince indirimlerin ve kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Dünyanın en çok konuşulan elektrikli otomobil markası olan Tesla da özellikle Çin ve ABD’de yaptığı indirimlerle gündeme geliyordu. Marka şimdi de Türkiye’de bir indirim kampanyası düzenledi ve 50 adet otomobilde neredeyse 400 bin liraya varan indirim yaptı. Pazara dahil olan yeni markalarla birlikte rekabete soyunan Tesla, yaptığı fiyat güncellemesiyle dikkat çekti.

SIFIR FAİZ BİLE VAR

Toyota da kasım ayında 200 bin lira indirim yaptı. Ayrıca sıfır faiz seçeneği de sunulanlar arasında Kasım ayı sonuna kadar Toyota Hilux, Corolla Cross, Yaris Cross, Corolla Sedan, Yaris ve Corolla HB modelleri 200 bin TL’ye varan indirimler veya yüzde 0 faiz avantajıyla, yeni sahiplerini bekliyor olacak.

KASIM AYI KAMPANYALARLA GELDİ

Opel Grandland modelinde 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda, 100 TL takas desteği, 1.5 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online satışa özel 249.9 TL’ye varan indirim seçeneğini sunuyor. Honda da kasım ayında yeni bir kampanya duyurdu. Marka Civic modelinde 185 bin lira, HR-V’de ise 120 bin lira takas desteği sunuyor. Kasım ayında Hyundai de kampanyalı fiyatlarını duyurdu. Markanın Türkiye’de üretilen i10, i20 ve Bayon modellerinde indirimler 75 bin lirayı buldu. Bazı modellerde de 200 bin lirayı geçti.

DUSTER’IN FİYATI 899 BİN LİRAYA DÜŞTÜ

Türkiye’nin en uygun fiyatlı SUV modeli olan Dacia Duster da Kasım 2023’e yeni bir kampanya ile giriş yaptı. Otomobilin fiyatı 900 bin liranın altına indi. Aynı zamanda takas ve kredi fırsatı da sunuldu. 899 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle dikkat çeken Duster, 60 bin lira da takas desteği sunuyor. 250 bin liraya kadar faiz kullanılan bilen modelde yüzde 1,39 oran imkanı sunuluyor. Nissan Qashqai e-power versiyonunda 125 bin lira nakit alım indirimi yaparken, X-Trail e-power seçeneğinde nakitte 160 bin lira indirim var.

MERKEZ RAPORU: OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞTÜ

Temel mal grubunda otomobil fiyatları cari yılda aylık bazda ilk kez gerilerken dayanıklı mal aylık enflasyonu son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Kur sonrasında artan fiyatlar yıl sonuna yaklaşınca yerini indirime bıraktı. Bayilerde sunulan fiyatlar kampanyalarla birlikte geriledi. Bu da rapora fiyat düşüşü olarak yansıdı. Yeni sezona geçişle birlikte giyim ve ayakkabı alt grubunda gerçekleşen dönemsel fiyat artışı, temel mal grubu aylık enflasyonunu yükseltici etkide bulundu. Hizmet grubunda aylık fiyat artışları güçlü seyretmeye devam ederken yüksek atalet sergileyen kira alt grubu, hizmet fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdü.