Yeni Skoda Superb Passat’ın boşluğunu dolduracak

Skoda yeni Superb modelini tanıttı. Özellikle Türkiye pazarında Volkswagen Passat’ın yerini doldurmaya hazırlanan model, yeni tasarımıyla dikkat çekiyor.

Skoda yeni Superb modelini tanıttı. Özellikle Türkiye pazarında Volkswagen Passat’ın yerini doldurmaya hazırlanan model, yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. İlk kez 2001 yılında tanıtılan ve şu ana kadar 1.6 milyondan fazla satış rakamı elde eden Superb, aynı zamanda yirmi yılı aşkın bir süre boyunca çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi oldu. 2001 ve 2008 yılları arasında toplam 137 bin adet birinci nesil Superb satışı gerçekleştirilirken, ikinci nesil model 2008’den 2015’e kadar toplam 618 bin adet satış rakamı elde etti. Üçüncü nesil Superb ise 2015 yılında tanıtıldı ve bugüne kadar toplam 845 binin üzerinde satış gerçekleştirildi.

BAGAJ HACMİ 20 LİTRE DAHA ARTTI

Dinamik, modern ve keskin hatları bir araya getiren yeni Superb, önceki nesle göre daha uzun ve daha yüksek olarak tasarlandı. 2,841 mm ile önceki nesil ile aynı aks aralığına sahip yeni Superb, sedan versiyonda 4,912 mm uzunluğa (+43 mm), 1,481 mm (+12 mm) yüksekliğe ve 1,849 mm genişliğe sahip oldu. İçeride daha geniş bir yaşam alanı sunan yeni Superb’in zaten iddialı olan bagaj hacmi sedan versiyonda 20 litre artarak 645 litreye ve Combi’de 30 litre artarak 690 litreye ulaştı. Bu ölçülerle birlikte uzunluk ve bagaj hacmiyle Superb segmentinin lideri olarak dikkat çekiyor.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLARA DEVAM

Araçta üç modern TSI benzinli motor, iki dizel ve 100 kilometreden fazla elektrikli menzile sahip yeni bir plug-in hibrit seçenek olmak üzere farklı motor seçenekleri bulunacak. Benzinli motor seçenekleri 1.5 TSI 150 PS mHEV, 2.0 TSI 204 PS ve 2.0 TSI 265 PS olarak dikkat çekerken, 2.0 litre TDI dizel motor ise 150 PS ve 193 PS güce sahip olacak.