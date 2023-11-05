Elektrikli Peugeot 3008 geliyor

Elektrikli Peugeot 3008 tanıtıldı. E-3008’in dünya tanıtımını da fuarda yaptı. Modelin 700 kilometreye yakın menzili var.

Elektrikli Peugeot 3008 tanıtıldı. Yeni E-208, yeni E-2008, yeni E-308, E-RIFTER, E-PARTNER ve E-EXPERT gibi modellere ek olarak PEUGEOT INCEPTION CONCEPT de fuarda sergilendi. PEUGEOT ayrıca yeni E-3008’in dünya tanıtımını da fuarda yaptı. PEUGEOT, 2024 yılına kadar 3 hafif ticari olmak üzere, 12 elektrikli modeliyle Avrupa’nın en geniş kapsamlı elektrikli ürün yelpazesini sunmaya hazırlanıyor. Marka, tamamen elektrikli araçlara geçiş konusunda da müşterilerini destekliyor. PEUGEOT bu kapsamda, 308 SW PLUG-IN HYBRID 180, 408 PLUG-IN HYBRID 225, 508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED 360 ve 5008 HYBRID 136 gibi hibrit modellerini de Zürih’te sergiliyor. Basın günüyle kapılarını açan 36. Zürih Otomobil Fuarı, 5 Kasım Pazar’a kadar devam edecek.

700 KM MENZİLİ VAR

PEUGEOT E-3008, Stellantis’in PEUGEOT ürün gamını bir sonraki seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model oluyor. Bu yenilikçi platform, müşterilere en önemli kriterler açısından, sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlandı. 700 km’ye kadar elektrikli menzil ve yaklaşık 10 dakikada 100 km’lik şarj sağlayabilen altyapısıyla E-3008, sürüş keyfini, performansı, verimliliği ve bağlantılı hizmetleri tek bir otomobilde sağlıyor. Yeni PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, yükseltilmiş gösterge ekranı ve merkezi dokunmatik ekranı bir araya getiren, 21 inçlik kavisli, havada süzülen HD panoramik ekranıyla sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. PEUGEOT E-3008, yalnızca Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek.

156 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ 208

Karşı konulamaz yeni görünümü ve daha sportif tasarımıyla, sürüş keyfini artıran, teknolojik açıdan daha da gelişmiş PEUGEOT i-Cockpit® ve yeni elektrikli güç-aktarma sistemleriyle yeni PEUGEOT E-208, 2022 yılında Avrupa’da, kendi segmentinde en çok satılan, tamamen elektrikli modelin başarısını daha da ileriye taşımaya hazırlanıyor. Özellikle çok yönlü ve yüksek performanslı yeni 115 kW/156 HP motor ve 410 km menzilli (WLTP) versiyon, Zürih’teki stantta sergileniyor.

2008 ve 308’DE DE VOLTAJ ARTIYOR

B-SUV pazarında, 3 yılı aşkın bir süredir en çok satılan model olarak PEUGEOT 2008; tasarım, teknoloji ve elektrikliye geçişi yeni bir seviyeye taşıyor. Zarif karakteri ve iddialı SUV tasarımıyla daha da “Göz Alıcı” hale gelen E-2008, 406 km’ye kadar menzil (WLTP) sunan yeni 115 kW/156 HP’lik elektrikli motoruyla sergileniyor. E-308, benzersiz görünümü, PEUGEOT modellerine özgü sürüş keyfini, segmentinin en iyi verimliliğiyle birleştiriyor. Yeni E-308, 54 kWsa bir batarya ile donatıldı ve 413 km’yi (WLTP) aşan bir menzil sunuyor. Ayrıca pazarda nadir olan bir SW versiyonu da var.