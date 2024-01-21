Düşük fiyat politikası liderlik getirdi

Chery Tiggo Pro 8 ile D segmentinde sadece 9 aylık bir süreçte fiyat politikası sayesinde satış lideri oldu. Geçen sene 9 ayda toplamda 14 bin 499 Tiggo Pro 8 satan marka, D segmentinin satış şampiyonu oldu.

Chery Tiggo Pro 8 ile D segmentinde sadece 9 aylık bir süreçte fiyat politikası sayesinde liderlik koltuğuna oturdu. Geçen sene 9 ayda toplamda 14 bin 499 Tiggo Pro 8 satan marka, D segmentinin satış şampiyonu oldu. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı 2023 yılına ait satış verilerine göre Chery’nin D-SUV segmentindeki iddialı oyuncusu TIGGO 8 PRO, sadece 9 ayda 14 bin 499 adetlik satışa ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu rakamla Chery TIGGO 8 PRO, ileri teknolojili geniş hacimli SUV pazarını açık ara lider olarak tamamladı ve D-SUV segmentinin satış şampiyonu oldu.

İLK YILDAN İLK 10’A GİRDİ

2023 yılını Türkiye’de binek araç satışlarında 10’uncu sırada tamamlayan Chery, SUV segmentinde ise dördüncü sırada yer aldı. Teknolojiye, iç hacme ve kaliteli yaşama değer veren tüketiciler için geliştirilen üst düzey bir SUV olan Chery TIGGO 8 PRO, 2023 yılında üstün kalitesi ve gelişmiş tasarımıyla küresel pazarda iyi bir performans sergiledi. Aracın küresel satışları, yıllık yüzde 31,9 artışla 230 bin adedi aştı. Dünya genelinde 80’in üzerinde ülke ve bölgede satışı devam eden Chery TIGGO 8 serisi, 800 binin üzerinde küresel kullanıcı ile buluştu. Genel pazar performansı açısından değerlendirildiğinde, Chery TIGGO 8 serisi farklı modelleriyle 2023 yılında Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Ekvator, Mısır gibi pazarlarda küresel kullanıcıların güvenini kazanarak güçlü satışlar elde etmeye devam ediyor.

ÖDÜL AVCISI OLDU

Dünya çapında kalitesi ve özellikleriyle tanınan Chery TIGGO 8 serisi, 2023’te birçok ödüle layık görüldü. Bunlardan biri 2023 Güney Afrika Motor Tutkunları kategorisinde “Yılın Otomobili” ödülü. Ayrıca Meksika’da Autoshow TV tarafından “En İyi Orta Boyut SUV” unvanını ve Filipinler’de 19. Yıllık C! Ödülleri’nde En İyi Orta Boy Crossover ödülünü aldı. Ayrıca TIGGO 8 serisi, J.D. POWER 2023 Çin APEAL (Otomotiv Performansı, Uygulama ve Düzen SM) Orta Ölçekli SUV Segmentinde 1 Numara oldu ve 2023’te Segmentlere Ayrılmış Modeller kapsamında CACSI (Çin Otomobil Müşteri Memnuniyeti Endeksi) Şampiyon oldu. TIGGO 8 serisi bunun dışında 2023 COC’de (Çin Off-Road Şampiyonası) şampiyon unvanını da perçinlemiş oldu.