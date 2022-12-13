Fiat Stellantis ortaklığıyla ilk ürünü olan Yeni Fiat Scudo ve Fiat Ulysse modellerini tanıttı. Hafif ticari araç segmentinde iki modelle yeniden pazarda boy gösteren marka, hem ticari sınıfa hem de 8+1 kişilik taşımacılıkta dikkat çekecek.

Fiat Stellantis ortaklığıyla ilk ürünü olan Yeni Fiat Scudo ve Fiat Ulysse modellerini tanıttı. Hafif ticari araç segmentinde iki modelle yeniden pazarda boy gösteren marka, Doblo üretimi için de uzun mesai harcıyor. FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç “1996 yılından bu yana üretilen Fiat Scudo fonksiyonellik, yüksek yükleme hacmi, taşıma kapasitesi ve ekonomiyi bir arada sunuyor. Yeni Fiat Ulysse ise modern tasarımının yanında yüksek konforu, ferah iç mekanı ve teknolojisi ile yolcu taşımacılığında konforun tanımını değiştirirken geniş aileler için ideal bir çözüm sunuyor. 2022 yılına otomobil ürün gamımızdaki yeniliklerle giriş yaptık. Yılı hafif ticari araçlar ürün gamımızı büyüterek kapatıyoruz. Fiat Scudo ve Fiat Ulysse, önümüzdeki sene yeniden giriş yaptığımız orta ticari araç segmentindeki güçlü oyuncularımız olacak” dedi.

2.0 LİTRELİK DİZEL MOTORLA GELDİ

Yeni Scudo 2.0 Multijet 3 motoru ile sınıfında son derece ekonomik bir alternatif sunuyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 145 HP’lik bu motor, 340 Nm (@2000 D/DK)tork üretirken; WLTP normlarına göre birleşik 6,9-7,9 lt / 100 km aralığında yakıt tüketimi sağlıyor. 5.31 m uzunluğa, 1.94 m yüksekliğe ve 1.92 m’lik genişliğe sahip olan Yeni Scudo, 12,4 m’lik dönüş çapı ve 1,94 m’lik yüksekliği ile şehir içinde kullanım konusunda segmentindeki en iddialı araçlardan biri olarak da rakipleri arasından sıyrılıyor. Yeni Scudo’nun sürgülü yan kapısı 935 mm’lik genişliği ile 1 Euro Paletin rahatlıkla yüklenebilmesine imkan tanırken ayrıca toplam 3 Euro Paletin rahatlıkla yüklenebileceği alan sunuyor.

BÜYÜK FIAT LOGOSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni Scudo’nun dış görünümünde ise ilk olarak, yeni FIAT logosu göze çarpıyor. Scudo, işlevselliğiyle de ticaretin erbaplarının hayatını kolaylaştıracağının sinyalini veriyor. Scudo’da iki yana 180⁰ açılabilen camsız arka kapı seçeneği standart olarak sunulurken; müşterinin ihtiyacına göre, iki yana 180⁰ açılabilen camlı, rezistanslı ve silecekli arka kapı seçeneği ise ‘plus paket‘ ile alınabiliyor. Yeni Scudo’nun standart donanım paketinde; kabin içinde elektrikli kumandalı yan aynalar, manuel klima, yağmur ve karanlık sensörleri, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon ve direksiyonun arkasına konumlandırılmış radyo kontrol düğmeleri yer alıyor. Scudo’da ayrıca ABS ve ESP, yokuş-kalkış desteği, ani fren ve virajda fren desteği, antipatinaj sistemi, devrilmeyi önleyici sistem ile elektronik fren gücü dağıtım sistemi, lastik basıncı uyarı sistemi standart olarak sunuluyor.

8+1 FIAT ULYSSE

GENİŞ AİLELERİN KONFORU

Geniş ailelerin ve yolcu taşımacılığındaki seyahat ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak üzere tasarlanan Ulysse, yüksek konforu, ferah iç mekanı şehir içinde avantaj sağlayan yüksek manevra kabiliyeti ve şık tasarımıyla göz dolduruyor. Yeni Ulysse, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombinlenen verimli 2.0 Multijet 3 motor ile sunuluyor. 177 HP’lik dizel motor, 400 Nm (@2000 D/DK) tork üretirken; WLTP normlarına göre birleşik 6,8-7,8 lt / 100 km aralığında yakıt tüketimi sunuyor. Yeni Ulysee, 8+1 seyahat edebilme imkanı ve 3+3+3 oturma düzeniyle ev konforunda seyahati geniş bir yaşam alanıyla sunuyor. Sürücü alanında 6 yöne ayarlanabilen, manuel bel destekli sürücü koltuğu ve banket tipi ikili yolcu koltuğu sunan Ulysse , ikinci ve üçüncü koltuk sırasında ise tekli ve ikili (1/3;2/3) katlanabilen ve sökülebilen kumaş yolcu koltuklarıyla kabin içerisinde rahatlığı da garantiliyor. Ulysse ayrıca yolculuğun konforunu, bağımsız ayarlanabilen yolcu bölümü klimasıyla destekliyor. 980 litrelik bagaj hacmi, geniş iç hacmini konforla birleştirirken, yüke bağlı değişken amortisörlü bağımsız arka süspansiyonuyla sürüş konforunu da maksimum seviyeye çıkartıyor.

DONANIMI ZENGİN

Yeni Ulysse’de 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, ekstra karartılmış arka camlar, elektrikli katlanan yan aynalar, LED gündüz farları, sağ kayar kapı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, hız sabitleme ve sınırlandırma, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, yağmur ve karanlık sensörleri, önde çift bölgeli otomatik klima ve arkada yolcular için ayrıca ayarlanabilen bağımsız klima standart olarak sunuluyor. Ulysee’de ayrıca “Panoramik Paket” ile kabin içerisine ferahlık veren panoramik cam tavan ile görüşü kolaylaştıran xenon ön farlar opsiyonel olarak alınabilirken, “Konfor Paket” ile bunlara ek olarak elektrikli sağ / sol kayar kapılar opsiyonel olarak tercih edilebiliniyor. Yeni Ulysse kabin içerisinde konforu teknolojiyle birleştiriyor. 7 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Apple CarPlay, Android Auto ve geri görüş kamerası da modelin standart teknolojileri arasındaki yerini alıyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 559 BİN 900 LİRA

Fiat Scudo, VAN Maxi Business modeli, aralık ayında, lansmana özel 559 Bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Fiat bayilerindeki yerini alıyor. Fiat Ulysse Lounge 8+1 modeli ise lansmana özel 798 Bin 900 TL’lik fiyatla satın alınabiliyor. Her iki modelde de lansman döneminde geçerli olacak 300 Bin TL 24 ay vadeli ve yüzde 1.99 faizli kredi kampanyası tercih edilebiliyor.