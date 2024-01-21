Ford Kuga yeni yüzüne kavuştu. Türkiye pazarına önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen yeni Kuga, Titanium ve ST-Line donanım seçenekleriyle yola çıkacak.

Ford Kuga yeni yüzüne kavuştu. Türkiye pazarına önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen yeni Kuga, Titanium ve ST-Line donanım seçenekleriyle yola çıkacak. Tasarımında yeni değişiklikler yapan Ford’un Mavi Oval logosunu sergileyen yeni ön ızgara tasarımını çerçeveleyerek aracın gücünü ve amacını vurguluyor. Yeni Kuga’nın iç tasarımında önceki sisteme göre iki kat daha fazla bilgi işlem gücüne sahip Ford’un en yeni nesil SYNC 4 2 bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Akıllı telefonlarla sorunsuz entegre olan bu sistem; Apple CarPlay ve Android Auto 3 ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkânı sağlıyor.

UZAKTAN KONTROL EDİLECEK

FordPass uygulamasıyla, yeni Kuga nerede olursa olsun, araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Kuga uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma gibi ileri özelliklerle donatılıyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor. SYNC 4 ayrıca güvenli ve emniyetli bağlantıları desteklemeye yardımcı olan Römork Bağlantı Kontrol Listesi ile sürücülerin yeni Kuga’nın çekme kabiliyetinden maksimum düzeyde yararlanmasını da destekliyor. Römork Çekme Navigasyonu ise SYNC 4 ile dar virajlardan, alçak köprülerden ve diğer engellerden kaçınmaya yardımcı olacak bir rota seçilebilmesi için sürücülerin araç ve römork boyutlarını sisteme girebilmesini sağlıyor.

ZENGİN DONANIMLA GELİYOR

Gelişmiş sürücü destek teknolojisi, en zorlu koşullarda bile kolay ve konforlu bir sürüşü destekliyor. Yeni nesil Adaptif Hız Kontrolü 4,5 virajların ve kavşakların yanı sıra diğer trafik durumları için de otomatik olarak fren yapabiliyor. Öte yandan 360 derece kamera sistemi 6 ön, arka ve yan kameraları kullanarak 360 derecelik bir perspektif oluşturuyor; böylece park etmeyi, römorku bağlamaya hazırlanmayı ve hatta otomatik oto yıkamayı kullanmayı kolaylaştırıyor. Geri Fren Desteği, park alanlarından geri geri çıkarken görüş mesafesinin sınırlı olduğu durumlarda kullanılıyor. Bu özellik karşıdan yaklaşan yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyarıyor ve araç çarpışma riski altındaysa otomatik olarak fren yapıyor. Uzun Huzmeli Matrix LED farlar, karşıdan gelen sürücüler için parlamayı en aza indiren gelişmiş bir aydınlatma sistemi sunarken, aracın navigasyon verilerine göre farların ışık yayılımını akıllıca ayarlayarak gece sürüşü sırasında daha iyi görünürlük ve güvenlik sağlıyor. Yeni Kuga’nın iç tasarımında kullanışlılığa odaklanılması sayesinde şehirde ve ötesinde maceralara atılmaya hazır bir konfor ve rahatlık seviyesi sunuluyor. İkinci sıradaki kayar koltuklar arkadaki yolcular için bacak mesafesini 1 metreye kadar artırabiliyor veya 150 litreye kadar 7 ekstra bagaj hacmi yaratılabiliyor. Opsiyonel olarak seçilebilen konforlu koltuklar, en iyi şekilde bel desteği sağlıyor.