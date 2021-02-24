Hibriti Çin’den elektrikliyi ise Japonya ve Almanya’dan daha çok istiyoruz

Türkiye elektrikli araçlara hazır mı? Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan Otomotiv Tüketicileri 2021 Araştırması’nın sonuçları, açıklandı. Paylaşılan rapora göre, Türkiye alternatif yakıtlı araçlara oldukça hazır. Bazı soru işaretleri bulunuyor ama teknoloji ülkelerinden daha istekliyiz. Hibrit aracı Çin’den elektrikliyi ise Japonya ve Almanya’dan daha fazla tercih etmek istiyoruz.

Türkiye elektrikli araçlara hazır mı? Deloitte tarafından hazırlanan Otomotiv Tüketicileri 2021 Araştırması’nın sonuçları Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) katkılarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantı ile açıklandı. Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan Otomotiv Tüketicileri 2021 Araştırması’nın sonuçları, açıklandı. Paylaşılan rapora göre, Türkiye alternatif yakıtlı araçlara oldukça hazır. Bazı soru işaretleri bulunuyor ama teknoloji ülkelerinden daha istekliyiz. Hibrit aracı Çin’den elektrikliyi ise Japonya ve Almanya’dan daha fazla tercih etmek istiyoruz. Araştırmaya göre her iki tüketiciden biri bir sonraki aracını alırken finansal endişelere rağmen alternatif yakıtlı araçları tercih edebileceğini belirtiyor. Türkiye’de araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 53’ü benzinli/dizel, yüzde 34’ü hibrit, yüzde 8’i tamamen elektrikli ve yüzde 5’i ise diğer yakıt türlerini kullanan bir otomobil tercih edebileceğini belirtiyor.

İLK TERCİH UYGUN FİYAT

“Odak noktası teknoloji: elektrikli araçlara geçiş”, “araç finansmanı trendleri” ve “gelecekteki araç tercihleri” olmak üzere üç ana başlıkta tüketici davranışlarını inceleyen araştırma, tüketicilerin daha uygun fiyat seçeneklerine yöneldiğini gösteriyor. COVID-19 salgını, tüketicilerin bir sonraki adımda en çok hangi tür araca sahip olmak istedikleri konusunda da fikirlerini değiştirmelerine neden oldu. Tüketicilerin yüzde 59’u yakıt konusunda daha tasarruflu araçlara yönelirken, yüzde 41’inin daha ucuz ve yüzde 17’sinin de bir öncekinden daha küçük araç tercih ettiği görülüyor.

EN BÜYÜK KAYGI MENZİL VE ALT YAPI

Tüketicilerin elektrikli araç edinme kararı üzerinde etkisi olan faktörler sırasıyla; yakıt maliyetlerinin daha düşük olması, daha sessiz, daha yüksek performans ile sürüş deneyiminin daha iyi olması, iklim değişikliği/emisyonlarla ilgili duyarlılık, daha az bakım gerektirmesi ve devlet teşvikleri/teşvik programları olarak belirtiliyor. Tüketicilerin elektrikli araçlarla ilgili en büyük endişeleri menzil kaygısı ve şarj altyapısının eksikliği olarak görülüyor. Çoğu tüketici, araçlarını evde şarj etmeyi tercih ederken; Türkiye’de aracımı evimde şarj etmek istiyorum diyenlerin oranı yüzde 49, sokakta her noktada ulaşılabilir şarj ünitesi bekleyenlerin oranı yüzde 41 ve son olarak iş yerinde böyle bir seçeneğin bulunmasını isteyenlerin oranının ise yüzde 8 olduğu görülüyor.

DÜNYADA DEVLET TEŞVİĞİ İLE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN FİYATLARI OLDUKÇA UYGUN

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, yeni normalde otomotiv sahibi olmak isteyen tüketicilerin hassasiyeti ve beklentilerinin de değiştiğini belirterek şunları söyledi; “İş yapış modelleri ve süreçleri büyük değişim kaydediyor, kaydetmeye de devam edecek. Bireysel mobilite isteğiyle araç sahipliğinin artması bekleniyor. Artık dünya genelinde elektrikli araçlar ile muadil içten yanmalı motorlu araçların fiyatları birbirine çok yaklaştı. Buna devletlerin teşviklerini de eklerseniz, elektrikli araçların fiyatları daha cazip bile olabiliyor. Dünya genelinde tüketiciler halen bu konuya biraz daha temkinli yaklaşsa bile – 2040 yılında dünya genelinde satılan otomobillerin yüzde 35’inin elektrikli olması bekleniyor. Sektör raporlarında da gördüğümüz üzere Türk toplumu yeniliğe çok açık, teknolojik yeniliklere de çok hızlı adapte oluyor. Elektrikli ve hibrit otomobil almak isteyenlerin oranı dünya ortalamasının üzerinde. Tüm dünyada alternatif yakıtlı araçlar için önemli teşvikler olduğu malumunuz, eminim ülkemizde de bu konuda doğru adımlar atılacaktır ve bunun sonucunda elektrikli otomobillere talep daha da artacaktır.”

EĞİLİM GÜÇLÜ AMA ALIM GÜCÜ SORUNU VAR

Deloitte Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri Özkan Yıldırım raporun sağlamış olduğu verilerin analizini şu şekilde yaptı: “Salgının bir sonucu olarak Türkiye’deki tüketicilerin kayda değer çoğunluğu bir sonraki araçlarını almak için oluşturdukları takvimi değiştirdi. Kimileri artık daha uygun fiyatlı seçenekleri değerlendiriyor. Tüketiciler açısından elektrikli araçlara yönelik uzun vadeli eğilim güçlense de belirsizlik karşısında bilinirlik ve alım gücü önem kazanıyor. Türkiye çalışmasında karşılaştırılan 6 ülkenin tüketicilerine bir sonraki araç tercihlerini sorduğumuzda, bir sonraki araç tercihlerinin ülkeler arasında önemli farklılıklar gösterdiğini tespit ettik. Dikkat çekici olan ise Türkiye’nin Japonya’dan sonra alternatif yakıtlı araçlara en çok ilgi gösteren ikinci ülke olması. Türkiye’yi sırasıyla Çin, Almanya, Hindistan ve Amerika izliyor. Alternatif yakıtlı araçları satın almak isteyenlerin en büyük hedefi ise yakıt maliyetlerini düşürmek ve bunun yanında daha az bakım gerektiriyor olması da bu seçimi etkiliyor.”