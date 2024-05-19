Hyundai deprem bölgesinde anaokulu açtı

Hyundai, geçtiğimiz yıl TEV ile başlattığı eğitim bursu çalışması Malatya da devam ettiriyor. Hyundai, şimdi de bölgede en çok ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilebilmesi için Hyundai-TEV Anaokulu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Hyundai, geçtiğimiz yıl TEV (Türk Eğitim Vakfı) ile başlattığı eğitim bursu çalışmasını Malatya da devam ettiriyor. 2023’te yaşanan sarsıcı depremin ardından zaman kaybetmeden bölgeye desteklerini sağlayan ve yaraların sarılması için her alanda seferber olan Hyundai, şimdi de bölgede en çok ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilebilmesi için Hyundai-TEV Anaokulu’nun açılışını gerçekleştirdi.

YETKİLİ SATICILARIN KATKISIYLA İNŞAA EDİLDİ

Hyundai’nin tüm Türkiye çapındaki yetkili satıcılarının desteğiyle başlattığı ve TEV ile ortak gerçekleştirilen proje kapsamında 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile irtibata geçildi. Bakanlığın yönlendirmesiyle, öncelikli proje alanı olarak Malatya-Doğanşehir’de yeni bir anaokulun yapımı çalışmalar başlatıldı. Yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanan projenin ardından 16 Mayıs’ta gerçekleştirilen törenle Hyundai-TEV Anaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Törene Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai Assan Satış Direktörü Jong Weon Choi’nin yanı sıra Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ile birlikte TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın katıldı.

BU İŞ BİZİ GURURLANDIRIYOR

Törende konuşan Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim; “Bugün, umudun tekrardan yeşerdiği ve bu harika ülkenin geleceği olan çocuklarımıza daha büyük umutlarla bakabileceğimiz bir gün. Eğitim, bir toplumun gelişimi için en temel gereksinimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sarsıcı felaketin ardından hepimizin bir bütün olarak oluşturduğu gücü görmek ve Malatya’da çocuklarımızın eğitimi almaları için bu okulu inşa ettiğini görmek bizi gururlandırıyor. Bu vesileyle, öncelikle bu okulun yapımında ilk kıvılcımı çakıp yek bir vücut olarak desteklerini ortaya koyan tüm Hyundai bayi teşkilatımıza ve projenin her detayı için günlerini harcayarak markamızın ismini gururla yaşatacak bu okula emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum.”

“Ayrıca, okulun ortaya çıkması için markamızın tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışan, konsepti ve uygulamayı günü gününe en ince detayına kadar takip edip oluşturan TEV yetkililerine ve çalışanlarına, bu okul için bize en uygun yeri gösterip tahsis ettiği için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, gerekli izinlerin verilip çalışmaların sağlıklı ilerlemesi için verdiği destek dolayısıyla Sayın Malatya Valimiz’e ve tüm devlet erkanımıza, son olarak bu projenin hayata geçip çocuklarımızın, ailelerimizin, ülkemizin geleceği için bu rüyanın gerçekleşmesine katkı, emek ve gönül veren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımızın yüzünden hiçbir zaman gülümsemenin eksik olmaması dileğimle” dedi.