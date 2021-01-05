İkinci el fiyatları aşıyı bekliyor

İkinci el araç fiyatları aşıyı bekliyor. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Aklı selim tüketici için Ocak ayının ortalarına kadar bir fırsat söz konusu. Tıpkı geçen sene bahar aylarının sonunda yaşadığımız gibi aşılamanın başlaması, vakaların düşüşü ve buna paralel olarak hızla kısıtlamaların kaldırılması yine ikinci el araçlara olan talebin ani şekilde artmasına ve aynı şekilde fiyatların da radikal biçimde yükselmesine sebep olacaktır” dedi.

İkinci el araç fiyatları aşıyı bekliyor. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “İlk kez ikinci el araç sektörüne girenler 2020 yılında 25-30 yıllık sektör tecrübesine sahip oyuncular kadar kazanç sağladı. 2019 Kasım-2020 Mart arasında yakalanan ivmenin ardından fiyatlardaki artışın yüzde 50’leri aştığı bir yılı geride bıraktık. 2020 Kasım ortası sonrasında ise kısıtlamalar sebebiyle satış anlamında yılın en kötü dönemi geçti. Fakat 2020 yılı, şişen fiyatlar sebebiyle tüketiciye yaramadı. Tüketicinin lüks segmentte otomobile ulaşması için çok büyük bütçelere ihtiyaç var. Doksanlı yıllarda gözlemlemiş olduğumuz zengin-fakir arasındaki uçurum farkı 2020’de tekrar karşımıza çıktı. Lüks otomobile erişme imkanı ve kabiliyeti çok zorlaştı. 2021’de bu imkan çok daha zorlu bir hal alacak gibi görünüyor” dedi.

FİYATLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇECEK

Aralık ayındaki satışların ve sirkülasyonun artması ile yüzlerin tekrar gülmeye başladığını söyleyen Karakaş, fiyatların son 1,5 aylık dönemde düşmesi ve sıfırdaki fiyatların gevşemesinin de vatandaş için memnun edici olduğunu belirtirken, araç alım kararı aşamasında olanlar için önemli uyarılarda bulundu.

“Ancak Aralık ayının son haftasında gördüğümüz bu hareketlenme işaretinden yola çıkarak söyleyebiliriz ki Ocak ayının ortası gibi kısıtlamaların gevşetilmesi, düşecek vaka sayıları ve aşılamanın başlamasıyla tıpkı geçen yıl Mart-Nisan-Mayıs ayları sonrasında olduğu gibi fiyatların artmasına sebep olacaktır. Şubat ayının başlangıcıyla birlikte kısıtlamaların büyük oranda hayatımızdan çıkması durumunda faiz oranlarının yüksek oluşu ve maliyetlerin artması sebebiyle ikinci el otomobilde tekrar fiyatlar yükselecektir. 45 günlük ertelen talebin de fiyatların yükselmesinde önemli etkisi olacaktır. Aklı selim tüketicinin 15 Ocak’a kadar ihtiyaçları doğrultusunda aracını satın almasını tavsiye ediyoruz. Bu sayede Mart ayına göre yüzde 12-15 daha ucuza araç satın almış olacaklardır, bu bir fırsattır. Öte yandan araç almayı düşünenlerin taşıt kredisindeki faizlerle ilgili beklentiye girmemeleri gerekiyor. Nisan-Mayıs’tan önce faizler gerilemez” dedi.

HAFTA SONU İÇİN HES KODUYLA MÜŞTERİ

Aşılama sürecinin süratle başlamasının otomotiv sektörüne can suyu olacağını söyleyen Karakaş “Hem sıfır hem de ikinci el araç alım satımı yapılan showroomlarda, hafta sonları HES koduyla kontrollü ve tedbirli bir şekilde müşteri kabulüne imkan ve fırsat sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Daralan bu pazar şartlarında pandemi sebebiyle devletimizin tüm kurumlarıyla otomotiv sektörünü desteklemesi gerekmektedir. Otomotiv sektörü şimdiye kadar kira, vergi, kredi öteleme gibi hiçbir imkanla maalesef desteklenmemiştir. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bu dönemde, bilim kurulu üyelerimizin otomotiv sahasına inip otomobil alım satımı yapan kurumsal markaların showroomlarını incelemesini de talep ediyoruz” dedi.