Pandemiye rağmen 1 milyona çok yaklaştı

2020 yılında ne kadar araç satıldı? Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 artış gösterdi. Pandemi döneminde rağmen 2020 yılında toplamda 772 bin 788 araç satışı gerçekleşti. Buna ağır vasıta satışları da eklendiğinde 800 bin adetlerin hafif üstü görüldü.

2020 yılında ne kadar araç satıldı? Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 Aralık ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı raporunu paylaştı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 arttı. 772 bin 788 adet olarak gerçekleşti.

610 BİN OTOMOBİL SATILDI

Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 57,6 oranında artarak 610 bin 109 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 artarak 162 bin 679 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Aralık ayında yüzde 15,2, otomobil pazarı yüzde 14,0 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19,8 oranında arttı.

ARALIK AYINDA BÜYÜME YÜZDE 15

2020 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Aralık ayına göre yüzde 15,2 artarak 104 bin 293 adet oldu. Bu ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 80 bin 721 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 19,8 artarak 23 bin 572 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlarına göre yüzde 17,9 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,6 azalış gösterirken hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 30 azaldı.