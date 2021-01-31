Kia Türkiye’den yeni reklam filmi

Kia, Türkiye’de çektiği yeni reklam filminde sınıfında fark yaratan modelleri Stonic, Rio ve Picanto’yu Anadolu Efes’in güçlü oyuncuları Doğuş Balbay, Vasilije Micić ve Rodrigue Beaubois’in yer aldığı reklam filmiyle tanıttı.

Güç ve heyecan tutkunu otomobilseverlere “Gücün Yeni Haliyle Tanışın” sloganıyla seslenen KIA, yeni reklam filminde yoldaki ve potadaki gücün sahiplerini bir araya getirdi. Dinamik tasarımları ve sportif çizgileriyle KIA’nın güçlü üçlüsü olan Stonic, Rio ve Picanto’nun yollarda boy gösterdiği filmde, basketbolun güçlü üçlüsü ise sahada boy gösteriyor. Gücünü yenilemek isteyenleri KIA’nın yenilenen modellerine davet eden film, yolların ve potanın güçlülerinin buluşmasıyla sona eriyor.