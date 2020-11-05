KIA’da son bahar fırsatları

KIA, kasım ayına özel olarak Sportage, XCeed, Ceed STW, Ceed HB DSL ve Niro modellerinde 100 bin TL’ye 30 ay yüzde 0,99 faiz avantajı var. Rio ve Stonic modellerinde ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuyor.

KIA’da kasım ayında da ödemelerde erteleme ve faiz fırsatları devam ediyor. Kampanya kapsamında otomobilseverler Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’daki uygun faiz fırsatları ile yeni bir KIA sahibi oluyor. KIA Sportage, kasım ayı sonuna kadar 100 bin TL’ye 30 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla KIA yetkili satıcılarında SUV severleri bekliyor. KIA Sportage satın alanlar ayrıca, şimdi al mayısta öde kampanyası kapsamında ödemelerini 6 aya kadar erteleyebiliyor.

PİCANTO, RİO VE STONİC FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Makyaj operasyonu geçirerek sınıfının üstünde donanım özelliklerine kavuşan Rio 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,99 faizle satışa sunuluyor. Picanto ise kasım ayında 40 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla otomobilseverlerle buluşuyor.

SUV SEVERLER İÇİN KAMPANYALAR DEVAM EDİYOR

XCeed, düşük yakıt tüketimiyle rekor kıran ve makyajlı yeni görünümüyle hibrit SUV sınıfının en cazibeli tasarımına sahip olan Niro ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 30 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla bu sonbaharda SUV sahibi olmak isteyenleri KIA yetkili satış noktalarına davet ediyor. Reddot ve iF Tasarım Ödülleri’nin sahibi KIA Stonic ise kasım ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

CEED FAİZ VE VADE SEÇENEKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ceed, kasım sonuna kadar benzinli modelinde 50 bin TL’ye 18 ay boyunca %0,99 faiz fırsatıyla; Ceed STW ve Ceed HB DSL 100 bin TL’ye 30 ay boyunca %0,99 faiz fırsatıyla sunuluyor. Bongo, kasım sonuna kadar 50 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle KIA yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.