Kasım ayında Mercedes-Benz Vito sahibi olmak kolay

Mercedes-Benz modellerinde Kasım 2020 kampanyası başladı. Kasım ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor.

Mercedes-Benz modellerinde Kasım 2020 kampanyası başladı. Kasım ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 1,19 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

KASKO İNDİRİMİ

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 0,89 faiz avantajından faydalanabilirler. Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, % 0 faiz oranı ve 60.000 TL kredi imkanıyla ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

12 AY 0,69 FAİZ AVANTAJI

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Kasım ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 360.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0,69 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Kasım ayına özel E-Serisi otomobil alımlarında, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 480.000 TL’ye 36 aya kadar %1,25 faiz oranı fırsatı sağlıyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise bu aya özel 285.000 TL 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye 36 aya kadar %1,25 faiz oranı uygulanıyor. Yeni GLB ise Kasım ayında 335.000 TL, 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.