‘Tesla mutfaksız bir gelecek’

Tesla değeri her geçen gün artış kaydediyor. Bakıldığında dünyanın en değerli otomobil markaları arasında olan markanın satışları, Toyota’nın sadece yüzde 3,4’üne tekabül ediyor. Toyota Başkanı Akio Toyoda “Tesla kendi tariflerinin gelecek bir standart haline geleceğini söylüyor fakat Toyota şu an gerçek bir mutfağa ve gerçek bir şefe sahip” dedi.

Otomotiv sektöründe tercihler her geçen gün değişirken, geleceğin modelleri hiç kuşkusuz elektrikli modeller. Bloomberg’in aktardığı habere göre, Toyota Başkanı Akio Toyoda’ya göre, Tesla piyasa değeri olarak Toyota’yı geride bıraksa da Japon araba üreticisinin şimdiye kadar 100 milyon adet otomobil ürettiğini unutmamak gerek. “Tesla kendi tariflerinin gelecek bir standart haline geleceğini söylüyor fakat Toyota şu an gerçek bir mutfağa ve gerçek bir şefe sahip” diyen Toyoda, yine de rakiplerinden çok şey öğrenebileceklerinin de altını çizdi. Toyoda hisse fiyatlarında kaybettiklerini fakat üretimde kazandıklarını vurguladı. Toyoda “Konu hisse fiyatları olduğunda kaybedebiliriz fakat konu üretilen ürünlere geldiğinde müşterilerimizin serbestçe seçebileceği tam dolu bir menümüz var” dedi.

TESLA’NIN DEĞERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Marka temmuz ayında Toyota’nın piyasa değerini geçerek dünyadaki en değerli otomobil üreticisi olmuştu. Bunda yeni nesil elektrikli arabalara ilgi gösteren yatırımcılar büyük rol oynuyor. Tesla şu an itibariyle Toyota ve diğer altı Japon otomobil üreticisinin toplamından daha fazla değere sahip.

TOYOTA’NIN SADECE YÜZDE 3,4’ÜNE TEKABÜL EDİYOR

Üretim tarafındaysa işler tamamen tersine dönüyor. Tesla geçen yıl 367,500 araba satarken Toyota’ın yıllık üretim kapasitesiyse 10.74 milyon otomobil, yani Tesla’nın sattığı otomobiller Toyota’nın üretiminin sadece yüzde 3.4’üne tekabül ediyor.