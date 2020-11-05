Citroen Kasım 2020 kampanyası

Citroen Türkiye, Kasım 2020 dönemine özel çok cazip finansman kampanyası sunuyor. Citroen modellerine 100 bin TL kredi veya %0 faiz oranı sunuluyor. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

Citroen Türkiye, Kasım 2020 dönemine özel çok cazip finansman kampanyası sunuyor. Citroen modellerine 100 bin TL kredi veya %0 faiz oranı sunuluyor. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

Citroen C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 100.000TL kredi için 30 aya varan ve %0,99’dan başlayan faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Kasım ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 328.500TL. C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 398.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5.000TL nakit alım indirimi ile C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Berlingo’ya 60.000TL için 20 ay %1,19 faiz seçeneği ile veya 25.000TL için 12 ay %0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2.000TL nakit alım indirimi sağlanıyor. C3 Aircross SUV, 230.000TL’den başlayan fiyatı ve seçili modellerinde geçerli 2.000TL nakit alım indirimi veya 60.000TL için 20 ay %1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Benzersiz konfor seviyesi ve kişiselleştirme seçenekleri ile modern ve gösterişli görünüme sahip Yeni Citroën C3’e 151.500TL’den başlayan cazip fiyatlarla sahip olmak mümkün. Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroën hafif ticari modelleri ise 155.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Citroën Türkiye, Kasım ayına özel çok cazip finansman kampanyalarını kaçırmamak için herkesi en yakın Citroën Yetkili Satıcısı’na bekliyor.