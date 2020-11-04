Türkiye’nin 2020 yılında en çok satan otomobil markaları belli oldu. İlk sırayı Fiat, Renault ve Ford aldı. En fazla satan otomobil markası da Renault olurken, hafif ticaride liderlik ipini Ford göğüsledi.

Türkiye’nin 2020 yılında en çok satan otomobil markaları belli oldu. Eylül ayında rekor kıran otomobil ve hafif ticari araç satışları, tüm zamanların en iyi ayını kaydetti. 2020’nin ilk 10 ayında pazar yüzde 78 büyüdü ve 588 bin 354 adede ulaştı. Otomobil satışları da yüzde 73 arttı. 465 bin 31 adede çıktı. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı. Ekim ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet oldu. Otomobil satışları bu dönemde yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 yükselişle 18 bin 392 seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK SATAN ARABA MARKALARI

Fiat, 104 bin 526 adet.

Renault 77 bin 396 adet.

Ford 67 bin 173 adet.

Volkswagen (VW), 50 bin 998 adet.

Peugeot 32 bin 467 adet.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

Ocak-Ekim 2020 döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren markalar ise şöyle;

Renault 75 bin 541

Fiat 70 bin 043

Volkswagen 40 bin 332

Toyota 28 bin 459

Peugeot 27 bin 362

HAFİF TİCARİ ARAÇ LİDERLERİ

İlk 10 ayda hafif ticari araç satışları:

Ford 47 bin 906 adet.

Fiat 34 bin 483 adet.

Volkswagen 10 bin 666 adet.

Peugeot 5 bin 105 adet.

Mitsubishi 4 bin 333 adet.