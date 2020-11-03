Pazar salgın dinlemedi Ekim 2020 rekor getirdi

Türkiye’de Ekim 2020 ayına ait otomobil ve hafif ticari araç satışları belli oldu. Ekim 2020 döneminde araç satışlarında yeni bir rekora imza atıldı. Tüm zamanların en iyi ekim ayı rakamına ulaşıldı.

Türkiye’de Ekim 2020 ayına ait otomobil ve hafif ticari araç satışları belli oldu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93 artan pazar 94 bin 733 adede ulaştı. Yeni rekora imza atan Ekim 2020 otomobil satışları, en iyi ekim ayı olarak nitelendirildi. 2020 yılının da en yüksek ayına ulaşıldığı görülürken, otomobilde de artış görüldü. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 arttı. Satışlar 76 bin 341 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 102,6 artarak 18 bin 392 adede ulaştı. Pazar 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,7 artmış oldu.

HEM SALGIN HEM DE PAZAR BÜYÜYOR

Artan vaka sayılarına rağmen Pazar hız kesmiyor. Yeni bir otomobil sahibi olmaktan çok artan kur ve toplu taşımadan kaçış ertelenen taleple çakışıyor. Bu yılın ilk 10 aylık dönemine ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 78,1 artarak 558 bin 354 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 73,1 oranında artarak 465 bin 031 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı. Pazarın yüzde 87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 pay aldı. B segmenti otomobiller 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 pay aldı.

15 ADET HİBRİT ARAÇ SATILDI

Bu dönemde benzinli otomobil satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 pay, dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 pay, otogazlı otomobil satışları 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 pay aldı. Yılın ilk 10 ayında 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

DÖVİZE RAĞMEN İTHALE KESKİN DÖNÜŞ

Eylül ayında ÖTV matrahlarındaki güncelleme nedeniyle yüzde 50 bareminin altında kalan araçlara talep artmış, bu da yerli üretim araç satışlarını hareketlendirmişti. Eylül ayında ilk kez yerli araç satışları ithali geçti. Ekim ayında ise ithal araçlar yeniden yükselişe geçti. Yaklaşık 42 bin yerli araç satılırken, ithalde bu rakam 52 bini aştı.