Kibar Holding Hyundai Assan’daki hisselerini devretme kararı aldı. Şirkette yüzde 70 Hyundai Motor Company, yüzde 30 Kibar Holding hissesi bulunuyor. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar “Ortaklık belli bir oranda devam edecek. Bizim de başka yatırım alanlarımız var. Onlarla ilgili de başka alanlara değerlendirmemizi geçeceğiz” dedi.

Türkiye’de uzun bir süredir Kibar Holding çatısı altında hizmet veren Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS), hisselerini Hyundai Motor Company (HMC) şirketine devrediyor. Türkiye’de yıllardır markayı başarılı bir şekilde temsil eden Kibar Holding’in Hyundai’de sembolik ortaklığı bulunacak. Ortaklığın hala süreceğini bildiren Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar “Rekabet Kurulu onayladıktan hisse devri gerçekleşecek. Fakat ortaklık belli bir oranda devam edecek. Müzakereler sürüyor. Bir noktaya gelirse bizim de başka yatırım alanlarımız var. Onlarla ilgili de başka alanlara değerlendirmemizi geçeceğiz. Ortaklık devam ediyor. Ortaklıktan tamamen çıkmıyoruz” dedi.

YENİ ALANLARA ODAKLANACAĞIZ

Ali Kibar şöyle devam etti: “Müştereken mutabık olduğumuz bir karar. Önce parayı alırsınız sonra nerede ne fırsatlar var bakarsınız. Ne yenilikçi akımlar var. Ne yaparsınız? Daha katma değeri yüksek hangi iş kolları ön plana çıkar. Pandemi sonrası hayat değişiyor. Bütün bunları değerlendirerek belli bir yol alırsınız. Otomotivden çıkıyor diyemeyiz çünkü yan sanayi devam ediyor. Koltuk üretimi devam ediyor. Belli farklı sektörlerde aktivitelerimiz devam ediyor. Yerli sermaye olarak, yeni alanlara odaklanacağız.”

REKABET KURUMU DEĞERLENDİRECEK

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, HMC’nin Kibar Holding’den hisse alımı yoluyla HAOS’un tek kontrolünün devralması işlemine izin verilmesi amacıyla talepte bulunuldu. Başvuru, kurum bünyesindeki Rekabet Kurulunda değerlendirilecek.

2 BİN 500 ÇALIŞANI VAR

Şirket 2 bin 500 çalışanıyla İzmit fabrikasında maksimum olarak 230 bin adet i10 ve i20 modellerini üretiyor, bu modelleri 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Kibar Hyundai i20 modeli için 171 milyon euroluk ek yatırım planladıklarını söylemişti. Yatırımlar hakkında değerlendirmede bulunan Kibar “i20 ve i10 modellerimiz için Avrupa pazarından çok beğeni aldık. Biz kendi üretim ve ihracat kabiliyetimizi en az yüzde 20 ve üzeri artıracak bir planlama içindeyiz. Bu yılın başında i10 ürünümüzü 110 milyon euroluk bir yatırımla devreye almıştık, i20 için 171 milyon euroluk yatırım yapmaktayız. Daha düşük kapasite kullanımımızı önümüzdeki sene ile birlikte üst seviyelere taşıyacağız” demişti. – ALİ YILDIRIM

TÜRKİYE’DE i10 VE i20 MODELLERİNİ ÜRETİYOR

Hyundai, 2002 yılından bugüne kadar da 1.5 milyondan fazla araç ihracatı gerçekleştirdi. Hyundai, Türkiye’de 73 adet yetkili satıcısı ile hizmet veriyor. Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor. Markanın Avrupa’daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, 2 bin 500 çalışanıyla maksimum olarak 230 bin adet i10 ve i20 modellerini üretiyor. Ayrıca, Hyundai Assan bu araçları 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler markanın en fazla ihracat yaptığı yerlerin başında geliyor.