Türkiye pazarında olmayan otomobil modellerini kişiye özel olarak temin edecek olan Albayrac, 900 adetlik pazardan yüzde 5 pay almayı hedefliyor. Sadece ithalat değil ihracata da soyunacaklarını söyleyen Albayrac CEO’su Ferhat Albayrak “Türkiye’de atıl kalmış marka ve modelleri; yurtdışında talep gören alıcılarıyla buluşturacağız. Türkiye’de tahmini olarak 10 bin kişiye varan müşteri kitlesiyle çalışacağım. Aslında bu alanda yüksek bir potansiyel bulunuyor” dedi.

Tamamen kişiye özel ithal araç temini yapan Albayrac, üst sınıfa hizmet verecek. Türkiye’de bulunamayan otomobillerin dünyanın neresinde olursa olsun temin edilebildiği ve albayrac.com adresli web sitesi üzerinden faaliyet gösteren şirket; talep edilen aracın tüm uluslararası nakliyesi, ithalatı ve plakalanma süreçlerini titizlikle yürütecek. Türkiye’deki pazarın vergi nedeniyle gün geçtikçe daraldığını söyleyen Albayrac CEO’su Ferhat Albayrak “Yaklaşık son 6 senedir her sene yüzde 50-35 arası daralıyor. Geçen sene 486 binlik otomobil pazarında; iki litre üzeri satılan araç sayısı sadece bin 117. Bu sene Nisan sonuna kadar satılan araç sayısı sadece 221. Geçen sene bu rakam 333’tü. Bu yılın sonu itibariyle 900 adetler civarında kapanmasını öngörüyoruz. albayrac.com olarak hedefimiz, pazarın yüzde 5’ine sahip olmak. Türkiye’de tahmini olarak 10 bin kişiye varan müşteri kitlesiyle çalışacağım. Aslında bu alanda yüksek bir potansiyel bulunuyor” dedi.

ATIL MODELLER TERZİ USULÜ İŞLENEREK İHRAÇ EDİLECEK

Sadece ithalat değil ihracat yapacaklarını da belirten Albayrak, otomobil ihracatıyla ilgili de

çalışmalarının olacağını dile getirdi. Albayrak “Türkiye’de atıl kalmış marka ve modelleri; yurtdışında talep gören alıcılarıyla buluşturacağız. Bu da Türkiye’de hali hazırda özellikle geçen sene çok yapıldı. albayrac.com’daki amacım; kesinlikle butik bir servis vermek” diye konuştu. Ucuz fiyatı hedeflemediğini ifade eden Albayrak şunları söyledi: “Benim amacım Avrupa’daki özel araçları bulup getirmek. Distribütörün elinde olmayan, distribütörde çok uzun süre bekleme süreleri olan, distribütörün hiçbir zaman getirmeyi düşünmeyeceği araçlar benim radarımda olacak. Şirketi açar açmaz 600 bin euroluk 2. el bir Ferrari sattım. Ayrıca 0 kilometre iki tane elektrikli Porsche Taycan siparişi aldım. Yaklaşık 10’un üzerinde müşteri ile de şu anda çeşitli arabalar için fiyat pazarlığı yapıyorum. Süper lüks tarafında şu ana kadar herhangi bir dramatik bir değişiklik yok. Çünkü orada arz problemi var. Oradaki 3 senelik bekleme süreleri belki 2, belki 1.5 seneye, belki 1 seneye düşecek, ya da belki hemen hazır araç durumuna gelecek ama satış adetlerinde dramatik farklılıklar olacağını düşünmüyorum.”