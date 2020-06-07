Normale ancak 2021’de döneceğiz

Salgın kiralama sektöründe alışkanlıkları değiştirdi. İnsanlar toplu taşıma yerine kısa süreli de olsa araç kiralama alternatifine yöneldi. Turizmin en azından bu sene biraz zayıf geçeceğini söyleyen Enterprise CEO’su Tangün “Filo büyüklükleri azalacak ve talebin gelişimine göre bunlar değişecek. Ama benim şahsi fikrim; 2021 yılında biz daha normalize bir şey göreceğiz” dedi.

Salgın etkilerini atlanmaya çalışan otomotiv sektörü, araç kiralama tarafında da oldukça zor geçecek bir sezona giriyor. Turizmdeki aksaklıklar, kiralamacıları olumsuz etkilerken, eğer sezon beklenildiği gibi geçmez ise sektör iç pazara yoğunlaşacak. Haziran ayına kadar olan sürecin daha çok ihtiyaçları karşılamaya yönelik kiralamalardan oluştuğunun altını çizen Enterprise CEO’su Özarslan Tangün “Normalleşme süreciyle birlikte, haziranda beklediğimizin üzerinde bir talep var. Ancak yurtdışında gelen turist sayısı bu sene doğal olarak beklediğimiz gibi olmayacak. Bireysel kiralamada, neredeyse işlerin üçte birini yurtdışından gelen turistler oluşturuyor. Ama yurt içindeki talep, özellikle seyahat kısıtlamalarının da azalmasıyla gözle görülür bir iyileşme gösterdi. 2020 döneminde yerli turizmin daha hareketli olacağına inanıyoruz. Şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşımaya olan talebin kiralamaya yönelmesiyle birlikte yurtiçinin, yurtdışından gelmeyen müşterinin bir bölümünü kompanse edeceğini düşünüyoruz. Turizmde normalleşmenin 2021’de yaşanacağını ve önümüzdeki yıl beklentinin üzerinde bir turizm talebiyle karışılacağımızı tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SATMAMIZIN GEREKENİN FAZLASINI SATTIK

Araç yatırımlarının bir kısmını 2020’nin başında yaptıklarına değinen Tangün, tedbir için planladıklarından daha fazla araç sattıklarını da ekledi. Alımları da ötelediklerini belirten Tangün şöyle devam etti: “Biraz daha önümüzü görelim istedik. Bunun tabi ciddi artıları oldu. Bu kriz döneminde de yani en büyük maliyetiniz sizin araç maliyeti, araçların da çalışması lazım ki o maliyeti karşılayasınız. O anlamda normal bütçelediğimizin daha altında bir filo ile girdik bu krize. Ve şu anda da araç yatırımı yapıyoruz. Filo büyüklükleri azalacak ve talebin gelişimine göre bunlar değişecek. Ama benim şahsi fikrim; 2021 yılında biz daha normalize bir şey göreceğiz.” Tangün, salgın sürecinde günde 100’ün üzerinde araç teslimatı yaptıklarını anlattı. Dezenfekteli araç teslimatına devam edeceklerini vurgulayan Tangün “Hızlıca haftalık ve aylık özel kiralama paketleri hazırladık” açıklamasını yaptı.

UÇAK VE OTOBÜS YOLCUSU KİRALAMAYA YÖNELDİ

Pandeminin ardından insanların gerek şehiriçi gerekse şehirlerarası her türlü toplu taşımaya olan talebinin hızla azaldığını vurgulayan Özarslan Tangün “Koronavirüs süreciyle birlikte, insanların artık kendi araçları veya kiraladıkları araçlarla seyahat etmeyi tercih ettikleri ortaya çıktı. Haziran ayı itibariyle minibüs ve SUV araç kiralamalarında çok ciddi artışlar yaşandı. Çünkü, insanlar ailece seyahatlerini uçak veya otobüslerden bireysel kiralamaya yönlendirdi. Bu noktada, bavul kullanımı ve kişi sayısı, minibüs ve SUV gövde tipli araç ihtiyacını ortaya çıkardı. Yeni dönemin getirdiği en önemli trendlerden bazıları ise kısa dönem araç kiralamada kuralları yeniden yazacak türdendi. Şöyle ki, pandeminin ilk anlarından itibaren insanlar ihtiyaçlarını görebilmek için ofislere gelmek yerine adreslerine araçların getirilmesini tercih etti. Şehir içindeki mobilite ihtiyaçları için haftalık ve aylık kiralamalara yöneldi. Özellikle aylık kiralamada geçen yıla göre yüzde 60’a varan artışlar yaşadık” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR OFİSLERİ YENİDEN GÖZDE OLDU

Covid-19 süreci sonrası gelen taleple birlikte şehir ofisi sayılarını artırdıklarını da kaydeden Özarslan Tangün “Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için ve orada önemli bir potansiyel olduğunu gördüğümüz için, şehir içi ofis sayımızı hızla artırdık. Bodrum’da 1 tane, Antalya’da 1 tane yeni şehir ofisi açtık. İstanbul’da 1 tanesini açmak üzereyiz, 2 tanesiyle ise anlaştık. Böylece, İstanbul’da 3 tane daha yeni şehir ofisi açmış olacağız. Ankara ve İzmir’de yeni ofisler açacağız. Bu yeni şehir ofisleriyle birlikte Türkiye genelinde 15-20 yeni noktada hizmet vermeyi planlıyoruz. Pandemi süreci bizleri şehir ofislerine yatırıma yönlendirdi” şeklinde konuştu.