Honda Türkiye fabrikası kapandı mı? 1997 yılından beri Gebze Şekerpınar’da faaliyet gösteren Honda, üretimi durdurdu. Önceki gün o son otomobil de banttan indi.

Honda Türkiye fabrikası kapandı mı? 1997 yılından beri Gebze Şekerpınar’da faaliyet gösteren Honda, üretimi durdurdu. Fabrikayı resmen kapatan şirket, bir devri sona erdirdi. 1997 yılından bu yana, 24 yıldır üretime devam eden Honda’da Türkiye devri sona erdi. 2019 yılında gerçekleştirdiği bir duyuru ile Gebze’de bulunan ve Türkiye’de de fazlasıyla popüler olan Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayında üretimi durduracağını açıklayan Honda, fabrikayı resmen kapattı.

2 BİN CİVARI ÇALIŞAN VARDI

2 bin civarında çalışana iş imkanı sağlayan Honda Türkiye, Gebze’de bulunan fabrikasında son yerli üretim Honda Civic Sedan modeli banttan indirildi. Fabrika çalışanları banttan indirilen aracı “2021 Honda Civic’in son aracı. Artık Türkiye’de araç üretimi yok” sözleriyle duyurdu. Marka bundan böyle Civic modeli ithal edilecek. Yeni Honda Civic Sedan modelinin Ekim ayında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

FABRİKAYI HABAŞ ALDI

Honda Türkiye, Gebze’deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devredecek. HABAŞ, geçtiğimiz mart ayından bu yana tesislerde Honda’nın üretimini sürdürüyordu. Fabrikayı devralan HABAŞ’ın önümüzdeki dönemde tesiste nasıl bri faaliyet yürüteceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

HONDA TÜRKİYE’NİN ÜRETTİĞİ SON CİVİC MODELİ VİDEOSU ÇALIŞANLAR TARAFINDAN BÖYLE KAYDEDİLDİ

Honda fabrikasında hattan çıkan son araç. Ve fabrika kapandi.. pic.twitter.com/QbRsSjm6R2 — skaragullu66 (blackrose) (@skaragullu66) September 28, 2021

https://twitter.com/skaragullu66/status/1442893935819427853

HONDA FABRİKAYI NEDEN KAPATTI?

Honda aslında Türkiye’deki üretim tesisini devretme kararını iki yıl önce açıklamıştı. 2019 yılında açıklama yapan Honda, 2021 yılında kapatacağını söylerken bunun bir küçülme değil aslında büyüme için ön ayak olduğunu açıklamıştı. Üretim yoğunluğunu uzak doğu ülkelerine çekmeyi amaçlayan Honda, elektrikli ve otonom sürüşe sahip otomobiller üretmek için yoğun Ar-Ge çalışmalarına da bu bölgede başlayarak büyümeye adım atacak. Araç bayileri, pazarlamalar ve servisler tam şekilde Türkiye’de varlık göstermeye devam ediyor. Sadece halihazırda birkaç model dışında Türkiye’de üretilen bazı otomobiller de artık ithal olarak ülkemize girecek.