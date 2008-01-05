Küçük SUV’da liderliğe oynuyor

Peugeot, B sınıfındaki crossover modeli 2008’i yeniledi. Yeni tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan yeni araç, güçlü dizel motoru ve zengin donanımıyla öne çıkıyor.

Oto Gündem Test Merkezi

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, yenilenen 2008 ile küçük SUV pazarına hızlı bir geri dönüş yaptı. Markanın yeni modellerinin ortak özelliği olan etkileyici tasarımı, zengin donanımları ve dinamik sürüşüyle yeni 2008, sportif bir SUV’nin nasıl olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Peugeot 2008 test yorumlar

KONSEPT BİR OTOMOBİL GİBİ

Bize dizel-otomatik vites kombinasyonu ve GT Line donanımıyla konuk olan yeni 2008, tasarımıyla adeta konsept bir otomobili andırıyor. Yeni araç, düz inen burun tasarımı ve yüksek motor kaputuyla tam bir SUV gibi görünüyor. Şık tasarımı ve bize konuk olduğu Fusion turuncu rengiyle sınıfının en dikkat çekici modellerinden olan yeni araç, 3008’i andıran arka aydınlatmaları ve genel hatlarıyla oldukça şık görünmeyi başarıyor. 18 inçlik çift renkli alaşım jantları, yüksek omuz çizgisi ve kapılardaki 3 boyutlu tasarım efektleri, araç için Fransız mühendislerin ne kadar uğraştığını gözler önüne seriyor. Dışarıdaki farklı tasarım iç mekanda da artarak sürüyor. Peugeot 2008 test yorumlar

İÇ MEKAN BOYUT ATLAMIŞ

Yeniden tasarlanan iç mekanda piyano boyalı yüzeyler, piyano tuşlarını andıran kumanda birimleri, küçük direksiyon simidine sahip i-Cockpit ve hologram tipi göstergeler, dev multimedya ekranı ve 8 farklı renk seçeneğine sahip LED aydınlatmalarıyla gelecekten gelmiş gibi görünüyor. Tasarıma rağmen aracın iç hacmi oldukça geniş. Bunun başlıca nedene, ince yapılı ve alçağa yerleştirilmiş koltuklar. Ayrıca açılabilir büyük cam tavan da ferahlık hissini artırıyor. Araç, hem baş hem diz mesafesi konusunda bir üst segmenti aratmıyor. Yeni 2008’de, Mirror Link sistemi üzerinde geliştirilen Mirror Screen ve Apple Carplay, geri görüş kamerası, Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi ve Otomatik Park Sistemi gibi sınıfında az görülen ekipmanlar da sunuluyor. Kablosuz şarj için ayrılan kapaklı gözün aynı zamanda cep telefonu tutucu özelliğinin de bulunması, adeta uzun yıllardır aranan parlak bir çözüm.

130 BEYGİRLİK DİZEL

Yeni 2008, Türkiye’de küçük hacimli fakat sınıfı için güçlü benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunuluyor. Bize konuk olan dizel ünite, markanın başarısını kanıtlamış 1.5 litrelik BlueHDi motorundan başkası değil. 130 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, gücünü 8 ileri tam otomatik şanzıman EAT8 ile ön aksa iletiyor. Ağırlığı sadece 1235 kilogram olan otomobil, bu kombinasyonla küçük bir spor otomobile eşdeğer performans sağlıyor. Araç 0-100 km/s ivmelenmesini 9.3 saniyede tamamlayan otomobil, saatte 195 kilometrelik maksimum süratiyle de beklentileri karşılıyor. Ara hızlanmalarda oldukça atik olan şanzıman-motor ikilisi, oldukça sarsıntısız bir çalışma karakterine sahip.

ORTALAMA TÜKETİMİ 3.8 LİTRE

Sınıfının belki de en iyi yol tutan oyuncusu olan yeni 2008, net tepkiler veren küçük direksiyon sisteminin de yardımıyla spor bir otomobil kullanıyormuş hisse veriyor. Dinamik yapıya rağmen aracın sunduğu konfor da oldukça iyi seviyede. Önden çekişli araçta Spor, Ekonomi ve Normal sürüş modları sunuluyor. Dizel ünite, tüketim değerleriyle de iddialı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 3.8 litre. Bizim elde ettiğimiz 5.4 litrelik tüketim değeri de yeterli seviyede.

SINIFININ EN İDDİALI MODELİ

Peugeot, yeni 2008’i sınıfının bir miktar üzerinde bir fiyatlandırmayla pazara sunuyor. Fakat araçta baz versiyondan itibaren sunulan donanım listesi ve güçlü motorlar, bu farkı anlaşılır kılıyor. Bize konuk olan GT Line donanımlı dizel-otomatik versiyonun fiyatı 230 bin lira seviyesini buluyor. Fakat sessiz ve sportif sürüşü, düşük tüketimi, yüksek performansı ve bir üst sınıfı aratmayan donanımıyla yeni 2008, sınıfının kuşkusuz en iddialı modeli konumunda.