Renault yeni Clio modelleri mayıs ayında indirimli. Yeni Clio mayıs ayı kampanyasında aylık ödeme fırsatları sunuluyor. Clio modelini şimdi al eylül de ödemeye başla.

Yeni Renault Clio mayıs için kampanyalı. Renault, Mayıs ayında müşterilerine, Clio ve Megane Sedan modelleri için cazip koşullar içeren bir kampanya fırsatı sunuyor. Kampanya, Yeni Clio’nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio 4’ün Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının perakende satın alımları için yer alıyor. Kampanya kapsamında söz konusu modeller için 63.700TL kredi tutarı, 39 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Üstelik müşteriler ödemeye Eylül 2020’de başlıyor. Eylül ayında başlayacak aylık ödemelerin ilk 4 ayında 750TL, kalan aylarda ise 2.569TL ödeme tutarı mevcut.

KAMPANYALI YENİ CLIO 111 BİN 400 LİRA

15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanyada Clio4 98.400 TL, Yeni Clio 111.400 TL ve Megane Sedan 146.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500’er TL indirim imkanı da yer alıyor.