Dacia Dokker hemen teslim

Dacia, Mayıs ayında Dokker modeli için cazip koşullara sahip bir kampanya sunuyor.

Kampanya, 2019 model Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg perakende satın alımları için mevcut.

Kampanya kapsamında Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg modeli 10.000TL peşinat ile satılıyor. 48 ay vade seçeneği için yüzde 1,02 faiz oranı ile sunuluyor.

15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli kampanyada Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg modeli hemen teslim avantajı ile 83.250TL’den başlayan fiyata sahip.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.