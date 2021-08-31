Renault ticari taksi dönüşümünü başlattı

Renault ticari taksi ve özel kiralık araçlar için yüzde 100 elektrikli sedan Mobilize Limo modelini sundu. Dünya lansmanı 8 Eylül’de yapılacak olan araçla 2022’de esnek paketler sunulacak.

Renault ticari taksi ve özel kiralık araçlar için yüzde 100 elektrikli sedan Mobilize Limo modelini sundu. Dünya lansmanı 8 Eylül’de yapılacak olan araçla 2022’de esnek paketler sunulacak. Mobilize, taksi, özel kiralık araçlar ve filolarına özel %100 elektrikli motora sahip dört kapılı 4,67 m uzunluğundaki sedan araç Limo’nun lansmanını gerçekleştiriyor. Yalnızca abonelikle sunulan teklif, kişiye özel mobilite çözümlerini içerecek.

40 ADETLİK FİLO AVRUPA’DA YOLA ÇIKACAK

Bu yepyeni model, Münih’teki IAA Mobility 2021 otomobil fuarında, 8 Eylül’deki Mobilize özel gününde Renault standında gün yüzüne çıkacak. Ardından, 2022’nin ikinci yarısından itibaren 40 Mobilize Limo aracından oluşan bir filo, Avrupa’nın dört bir yanında kullanıma sunulması planlanan hizmetlerin onaylanması için sahaya sürülecek.

TAKSİ KİRALAMA PAZARI BÜYÜYOR

Avrupa’nın dört bir yanındaki araç çağırma pazarı (taksiler ve özel kiralık araçlar) büyük bir çıkış gösteriyor; şu anda 28 milyar Euro büyüklüğündeki pazarın 2030 itibariyle 50 milyar Euro’ya çıkması bekleniyor. Bu pazar aynı zamanda elektrifikasyon konusunda hızlı ve yaygın bir büyüme gösterecek. Avrupa çapında ortaya çıkmaya başlayan düşük emisyon bölgelerinden dolayı trafik kısıtlamalarıyla karşı karşıya olanlar için elektrikli modellerin kısa süre içerisinde vazgeçilmez olması bekleniyor.

450 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Mobilize Limo, prestijli ve düşük maliyetli emisyonsuz araçlar arayan kullanıcılar için ideal çözüm haline geliyor. Şarjlar arasında yaklaşık 450 km menzile sahip aküsü (WLTP sertifikasyonu bekleniyor) ve sessiz sürüş deneyimiyle, elektrikli mobilite konusunda kullanıcı ve filo yöneticilerinin sahip olabileceği endişeleri azaltıyor. Mobilize Limo taksiler ve diğer özel taşıma hizmetleri de dahil olmak üzere her tür kullanıcı için araç ve hizmetleri bir araya getiren ortak bir teklif olarak sunulacak. Mobilize’nin teklifi, ister tam zamanlı, ister yarı zamanlı ya da tek seferlik kullanıcılar olsun, herkese uygun hizmetlerin yer aldığı eksiksiz bir paket olacak. Bu hizmetler aynı zamanda diğer Renault Grubu elektrikli araçları ile de kullanılabilecek.

ŞIK TASARIM VE D SEGMENTİ BOYUTLARI

Limo’nun 4,67 m uzunluğu, 1,83 m genişliği ve 1,47 m yüksekliği, onu D segmenti araçlara yaklaştırıyor. Kısa kaputu ve kademeli tavanıyla şık ve nizami bir 4 kapılı sedan olarak sunuluyor. Akıcı ancak dinamik profili modern tasarımı ile uyumlu ve elektrikli araçlara geçişi yansıtıyor. En popüler üç karoser rengiyle sunulan (Metalik Siyah, Metalik Gri, Parlak Beyaz) Limo, kalite algısını yukarı taşıyor.

Aracın özellikle sahip olduğu detaylar:

• Kilit açıldığında açılan gömme kapı kolları

• Sofistike aydınlatma imzalı LED farlar ve kayar göstergeler

• Ön ve arka kısımdaki Mobilize logoları ve yan dikiz aynalarının hemen arkasında yer alan özel “Mobilize Limo” marka göstergesi

• 17 inç duman rengi kaplamalı lake alüminyum jantlar

Kabin içinde, Limo saten kaplama TEP (deri görünüm) ve yumuşak dokunma hissi veren ve temizlemesi kolay döşemesiyle sakinlik ve huzur hissi veriyor. İç kapı panellerinde aydınlatma şeridi mevcut ve metal eklemeler genel görünümü güzelleştiriyor. Öte yandan iç aydınlatmanın yedi farklı renk seçeneğiyle sunulması geniş bir yelpazede aydınlatma imknı sunuyor. Mobilize logosu direksiyona ve zemin paspaslarında yer alıyor.

12.3 İNÇ’LİK EKRAN

Gösterge paneli en yüksek kalite malzemeleri ve dekoratif karbon ekleriyle segmentteki sedanları andırıyor. Gösterge panelinin üst kısmı boyunca uzanan iki ekranlı bir dijital arayüz mevcut: Gösterge panelinde 10.25 inçlik bir ekran ve multimedya kontrolleri için gösterge panelinin ortasında 12.3 inçlik bir dokunmatik ekran yer alıyor.

150 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ MOTOR

Mobilize Limo 110 kW (150 bg) tam elektrikli yüksek performanslı motor ve 220 Nm tork gücüne sahip. Bu yüksek güç her koşulda etkin hızlanma sağlıyor ve çok amaçlı olarak kullanılabiliyor. Limo şehir içi ve çevresindeki yollarda sorunsuz ve yumuşak sürüş imkanı sağlıyor. 0-100 km/sa’ya 9,6 saniyede çıkabiliyor ve 140 km/sa maksimum hıza erişebiliyor. Sürücü üç sürüş modu (Eco, Normal, Sport) arasında seçim yapabiliyor. Rejeneratif frenleme seviyesi için de araç ayarlarından üç seçenek arasında tercih yapılabiliyor. 11,2 m dönüş çapı sayesinde Limo şehir içinde etkin manevra kabiliyetine sahip. Ayrıca yaya ve diğer araçları otomobilin varlığıyla ilgili uyaran bir VSP (Yayalar için Araç Sesi) sistemi mevcut ve sistem otomobil “Drive” modundayken 30 km/sa altındaki hızlarda her zaman aktif oluyor.

40 DAKİKADA HIZLI ŞARJ

Mobilize Limo 60 kWs kapasiteli sıvı soğutmalı lityum iyon aküyle çalışıyor ve iki şarj arasında yaklaşık 450 km (WLTP sertifikasyonu bekleniyor) sürüş menziline sahip. Bu çoğu profesyonelin yoğun kullanımda ortalama günlük mesafesini (250 km/gün) karşılamaya yeterliyken, daha fazla yol kat etmeye alışmış sürücüler için de bol miktarda şarj kalıyor. Mobilize Limo çoğu yaygın AC ve DC şarj sistemiyle uyumlu. Tüm halka açık şarj istasyonlarına ve Wallbox tipi ev sistemlerine bağlanabiliyor. Ayrıca normal bir prizle de şarj edilebiliyor. Hızlı şarj olur ve sadece 40 dakikada 250 km sürüş menziline erişecek kadar şarj oluyor.