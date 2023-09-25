Satış tarafı tamam şimdi sıra serviste

Kısa bir süre önce Türkiye pazarına yeniden giriş yapan Chery servis hizmetiyle dikkat çekiyor. Üretici garantisi kapsamında tüm modelleri için servis hizmetinde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti sunuyor. Eski algıyı kırmak için şimdi servise tarafına da yüklenen marka araç arıza onarım süresi 5 günü geçen kullanıcılarına ücretsiz ikame araç hizmeti de sağlıyor.

Kısa bir süre önce Türkiye pazarına yeniden giriş yapan Chery, üretici garantisi kapsamında tüm modelleri için servis hizmetinde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti sunuyor. Eski algıyı kırmak için şimdi servise tarafına da yüklenen marka araç arıza onarım süresi 5 günü geçen kullanıcılarına ücretsiz ikame araç hizmeti de sağlıyor. Chery, satış sonrası hizmetlerinde, ücretsiz ikame araç hizmeti ve yüzde 95 şikâyet kapama oranı ile otomotiv sektöründe öncü kullanıcı memnuniyeti skorlarına ulaşıyor. Ağustos 2023 itibarıyla yapılan en güncel kullanıcı memnuniyeti anketlerine göre beklentilerin üzerinde bir puana ulaşan marka, 1.000 puan üzerinden 974 puana ulaşarak otomotiv sektörünün en iyilerinden biri oldu.

5 GÜNDEN FAZLA ARIZA İÇİN İKAME ARAÇ

Otomobil satışına başladığı ilk günden itibaren kullanıcı odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çeken Chery Türkiye, satış sonrası hizmetlerindeki kusursuz kullanıcı deneyimi adına önemli adımlar atıyor. Chery, kullanıcılarının ulaşımını kesintisiz olarak sürdürebilmesi için, üretici garantisi kapsamındaki araçlara yetkili servislerde düzenli olarak bakım yaptırılmasını öneriyor. Chery bununla birlikte, kullanıcılarına özel bir avantaj sunularak onarımı 5 günden uzun sürenlere ücretsiz ikame araç hizmeti sunuluyor.

ŞİKAYETLERİN YÜZDE 95’İ ÇÖZÜLÜYOR

Kullanıcı memnuniyetini sadece bir marka söylemi değil, bir taahhüt olarak değerlendiren Chery Türkiye, tüm kullanıcılarının geri bildirimlerine büyük önem veriyor. Markaya gelen kullanıcı şikayetlerinin yüzde 95 oranında çözüme kavuşturulması da bunu kanıtlıyor.

MEMNUNİYET ZİRVEDE

Kullanıcı memnuniyetini her ay düzenli olarak yapılan anketler ile ölçtüren Chery Türkiye, yüksek derece başarılarına imza atıyor. En güncel olarak Ağustos 2023’teki kullanıcı memnuniyet anketinde, 1.000 puan üzerinden 974 puan alan Chery Türkiye, kullanıcı beklentilerini aşan bir orana ulaşarak, otomotiv sektöründe öncü bir konuma geldi.