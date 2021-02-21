Servisler nefes alacak

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı “Yeni genelge ile birlikte sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracılar ortadan kaldırılarak, tazminat hak sahiplerinin üzerinden yük kaldırılmış ve dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması sağlanmıştır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde SEDDK’nın 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6’ıncı maddesinin uygulanmasına ilişkin yayınladığı genelge üzerine TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu açıklama yaptı. TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı “Yeni genelge ile birlikte sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracılar ortadan kaldırılarak, tazminat hak sahiplerinin üzerinden yük kaldırılmış ve dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması sağlanmıştır. Özellikle küçük ve orta ölçekli servisler için can suyu olacaktır. TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan’a, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy’a, TSB Başkanı Atilla Benli’ye, TOBB SEİK Başkanı ve TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem’e, bu süreçte tüm emeği geçenlere teşekkürü borç biliriz.” ifadelerini kullandı.