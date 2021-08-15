Skoda’dan güçlü büyüme performansı

Skoda Global pazarda geçtiğimiz yıla göre teslimatlarını yüzde 20.8 oranında artırmayı başardı ve 2021’in ilk yarısında 515 bin 300 adetlik teslimat gerçekleştirdi.

Skoda Global pazarda geçtiğimiz yıla göre teslimatlarını yüzde 20.8 oranında artırmayı başardı ve 2021’in ilk yarısında 515 bin 300 adetlik teslimat gerçekleştirdi. ŠKODA’nın global başarısı Türkiye’de de devam etti. İlk 7 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 91.3’lük büyüme kaydedildi. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında 10.248 satış adedine sahip olan Yüce Auto-ŠKODA, bu yılın aynı döneminde 19 bin 605 adetlik satış performansıyla önemli bir başarıya imza attı. İlk 7 ayda ülkemizde en çok tercih edilen ŠKODA modelleri 5 bin 373 adetle OCTAVIA, 4 bin 609 adetle SUPERB ve 3 bin 327 adetle KAMIQ oldu. İlk 7 ayda 1.795 adet SCALA, 1.722 adet KODIAQ, 1.422 adet FABIA ve 1.357 adet KAROQ satışı gerçekleştirildi.

EN ÇOK OCTAVIA TERCİH EDİLDİ

Global sonuçlara bakıldığında ilk 6 ayda Rusya pazarında yüzde 54.3, Doğu Avrupa’da yüzde 35, Hindistan’da yüzde 31.2 ve Batı Avrupa’da yüzde 30.9 büyüme elde ederek önemli satışlar yaptı. İlk 6 aylık dönemde global olarak en çok tercih edilen ŠKODA modeli, geçen yılın aynı dönemine göre 121 bin adetle yüzde 9.3 artış kaydeden OCTAVIA oldu. Markanın en çok satan modelini, ŠKODA’nın SUV’ları 75 bin 500 adet ile KAROQ, 73 bin 700 adet ile KAMIQ ve 64 bin 700 adet ile KODIAQ izledi. FABIA 56 bin 600 ve SUPERB 40 bin 100 adetlik satış performansı elde etti. Yüzde 100 elektrikli modellerden ENYAQ iV ise 14 bin 600 ve CITIGOe iV 3 bin 100 adetlik satışa ulaştı.