TikTak voltajı Renault Zoe’den alacak

Renault MAİS, araç paylaşım şirketi TikTak ile Türkiye’deki en büyük elektrikli Zoe araç satış anlaşmasını imzaladı. Aralık ayına kadar toplamda 400 adet tamamen elektrikli Renault Zoe modeli alacak olan TikTak, bu araçları Eylül sonu itibarıyla İstanbul’da operasyonlarına dahil etmeye başlayacak.

Renault MAİS ve TikTak, Türkiye’de elektrikli araçların (Zoe) kullanımı ve farkındalığının artması için önemli bir anlaşmaya imza attı. 2020 yılında kurulan ve İstanbul’da 300 bin üyesine kentsel ulaşım hizmeti sağlayan TikTak, anlaşma kapsamında 400 adet Renault Zoe tedarik ederek filosunu elektrikli araçlarla büyütecek.

İŞBİRLİKLERİNE DEVAM EDECEĞİZ

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “TikTak ile yaptığımız anlaşmanın, üçüncü nesil Zoe gibi tüketicinin tüm beklentilerini karşılayan, çevre dostu elektrikli otomobillerin ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Renault olarak elektrikli araç teknolojisinin öncü markalarındanız. Nitekim önümüzdeki yıl Renault Grubu 3 elektrikli aracı daha satışa sunacak. Bu alandaki amiral gemimiz olan Zoe, ülkemizde elektrikli otomobil dendiğinde akla gelen ilk modeller arasında yer alıyor. Günümüzde teknoloji ve maliyet odaklı paylaşımlı araç kullanımına yönelik talepler artıyor. Bu doğrultuda iş birliklerine önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

18 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

TikTak’ın Kurucusu ve CEO’su Ersan Öztürk, “18 milyon dolar değerindeki bu anlaşma, mobilite hizmetimizin yeni nesil elektrikli araçlar ile büyümesi için çok önemli bir adım niteliği taşıyor. Çevre dostu misyonumuz doğrultusunda kullanıcılarımızın karbon ayak izini azaltmayı ve hava temizliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin diğer şehirlerinde de büyürken, elektrikli araçlara yatırım yapmayı sürdürmeyi planlıyoruz. Renault MAİS, TikTak için önemli bir iş ortağı ve bu anlaşmadan dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi.