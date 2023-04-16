Toyota yılda 1.5 milyon adet elektrikli araç üretecek

Toyota yeni dönemde elektrikli araç üretim kapasitesini değiştiriyor. 3 yıl içerisinde şirketin yıllık tam elektrikli araç satışlarının 1.5 milyona ulaşması planlanıyor.

Toyota yeni dönemde elektrikli araç üretim kapasitesini değiştiriyor. Toyota, 1 Nisan’dan itibaren Başkanlık ve CEO’luk görevini Akio Toyoda’dan devralan yeni CEO’su Koji Sato ile ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Koji Sato önderliğinde üst yönetimin yer aldığı sunumda, Toyota’nın geleceğine dair stratejileri açıklandı. Çevresel ve teknolojik değişimlere hızlı yanıt vererek sadece otomotiv sektöründe değil birçok alanda öncülük eden Toyota, açıkladığı yol haritasıyla liderlik rolünü daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

2026 YILINA KADAR 10 MODEL DAHA TANITACAK

Hibrit modellerin öncülüğünde elektrikli araç satış adetlerini artıran marka, aynı zamanda plug-in hibrit ürün gamı seçeneklerini de artırıyor. Tam elektrikli ürün yelpazesini de genişleten Toyota, 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli model daha tanıtmayı hedefliyor. Aynı zamanda 3 yıl içerisinde şirketin yıllık tam elektrikli araç satışlarının 1.5 milyona ulaşması planlanıyor. Bu süreçte günümüzdeki elektrikli araçlardan tamamen farklı yeni nesil elektrikli araçlar geliştirmeyi de planlayan Toyota, daha yüksek verimliliğe sahip batarya kullanımıyla menzili iki katına çıkarmayı, daha dikkat çekici tasarımlar ortaya koymayı ve daha heyecan verici sürüş performanslar sunmayı hedefliyor.

HİBRİT TEKNOLOJİDE SÜRÜŞ MENZİLLERİ

200 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Bununla birlikte yeni plug-in hibrit modellerin artan batarya verimliliğiyle elektrikli sürüş menzilleri 200 kilometrenin üzerine çıkarılacak. Yakıt hücreli araç gelişimine de tüm hızıyla devam eden marka, hem binek hem de ticari araç segmentinde kullanımı artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Hibrit araçlar ise, daha ulaşılabilir birer çevreci araç olmalarıyla ve yüksek verimlilikleriyle önümüzdeki dönemde ideal bir alternatif olmaya devam edecek.

HER BÖLGEYE UYGUN ELEKTRİKLİ

Toyota, yeni nesil elektrikli araçlarını farklı ülke koşullarına göre geliştirecek. bZ ürün gamının odağında ürün yelpazesini genişletecek ve ülkelere göre yerel üretimler yapılacak. Buna göre ABD’de 2025’te 3 sıra koltuğa sahip elektrikli SUV üretimi başlayacak. Çin’de ise bZ4X ve bZ3 modellerine ek olarak 2024’te yerel ihtiyaçlara uygun iki yeni tam elektrikli model daha geliştirilecek. Sonraki yıllarda ise modellerin sayısı daha da artırılacak. Asya ve gelişen pazarlarda artan tam elektrikli araç talebine yanıt verilecek.