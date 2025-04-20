Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu. Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan yılın otomobilleri ödüllerinde Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), seçim için mesai harcayacak.

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu. Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan yılın otomobilleri ödüllerinde Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), seçim için mesai harcayacak. 42 aday arasından belirlenen 7 finalist model şu şekilde sıralandı; “BYD Seal U, Jaecoo 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster.”

Yılın premium otomobili de eklendi

Kazanan otomobil Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.

Bu sene rekabet çetin geçecek

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçiminin 10’uncu yılında da her yıl olduğu gibi merakla beklenen bir yarışmaya sahne olduğunu belirterek “Çekişme ve heyecana sahne olacak bir yarışma daha bizleri bekliyor. Ayrım yapmadan hepsi birbirinden kaliteli ve her açıdan değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimizin çok zorlanacağını biliyorum. Bu yarışma sektörümüzün gelişimine büyük katkı sunmaktadır” diye konuştu.