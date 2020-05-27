Yeni BMW 5 Serisi ve Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’nun dünya prömiyerleri gerçekleşti. En son teknolojik yenilikler ile donatılan Yeni BMW 5 Serisi Temmuz ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

BMW 5 Serisi ve BMW 6 Serisi Gran Turismo kapsamlı tasarım ve teknolojik değişimlerle yenilendi. En son teknolojik yenilikler ile donatılan Yeni BMW 5 Serisi Temmuz ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni BMW 5 Serisi Türkiye’de; 170 bg güç üreten 1.6 litrelik 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2.0 litrelik 530i xDrive benzinli ile sunuluyor. Ayrıca 190 bg güç üreten 2.0 litrelik 520d xDrive dizel motor seçenekleri ile otomobil severlere sunulacak.

3 BOYUTLU STOP LAMBALARI

Daha geniş, uzun ve yekpare BMW Böbrek Izgarası ile gelen Yeni BMW 5 Serisi, markanın yeni tasarım diline ortak oluyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan, otomatik uzun far asistanı ve matris teknolojisine sahip, adaptif BMW Selective Beam göz kamaştırmayan tam LED farlar günümüz modern tasarımına ışık tutuyor. Ayrıca, üç boyutlu özelliğe kavuşan, siyah kenarlı ve yeni L şekilli grafiğe sahip stop lambalarıyla tasarım gücünü vurguluyor. Modelde, genişletilmiş özelliklere sahip otomatik klima kontrolü ve 10.25 inçlik ekran standart olarak sunuluyor. 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

HARMAN KARDON SES SİSTEMİ

Yeni BMW 5 Serisi, Türkiye’de, standart olarak sunulan Adaptif LED Farlar, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu Akıllı Telefon Arayüzü, gelişmiş özelliklere sahip Sürüş ve Park Asistanlarına ek olarak lansmana özel olarak Harman Kardon Ses Sistemi, BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj özellikli Akıllı Telefon Bağlantı sistemini içeren “Special Edition” yapısıyla satışa sunulacak.

OTOMATİK PARK ASİSTANI

Yeni BMW 5 Serisi için geliştirilen sürücü destek sistemleri, hem uzun yolculuklarda sürüş konforunu artırmaya hem de sürücünün net bir görüşe sahip olmadığı durumlarda güvenliği artırmaya olanak sağlıyor. Standart olarak sunulan Sürüş Asistanı ile gelen Şerit Terk Uyarısı ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı, modelin işlevselliğini artıran özellikler arasında yer alıyor.

DİREKSİYON HAREKETLERİNİ KAYDEDİYOR

Ayrıca, direksiyon hareketlerini kaydeden ve daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık alanlardan kolaylıkla çıkarabilen Geri Sürüş Asistanı, Yeni BMW 3 Serisi ve Yeni BMW 1 Serisi’nin ardından Yeni BMW 5 Serisi’nde de sunuluyor. Gösterge paneli çevresinin yeni üç boyutlu tasarımı, sürücü destek sistemlerinin durumu ve olası eylemler hakkında gelişmiş bir genel bilgi sağlarken, genişletilmiş işlevselliğe sahip BMW Akıllı Kişisel Asistan, artık Yeni BMW 5 Serisi’nde standart bir özellik olarak yer alıyor. Akıllı Telefon Entegrasyonu işlevi artık hem Apple CarPlay hem de Android Auto ile uyumlu çalışıyor.

5 KAPILI GRAN TURISMO

Yenilenen dış tasarımıyla Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, beş kapılı karoserini sportif görünümü ile şekillendiriyor. İç mekanda kullanılan yüksek kaliteli malzemelerle şık bir ambiyans yaratılırken, Modern motor teknolojisiyle daha verimli bir sürüşe olanak sağlanıyor. Yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlar, modelin güçlü spor otomobil imajını artırıyor. Yeni nesil yekpare Böbrek Izgara ile de modelin dinamik karakterine atıfta bulunuyor. Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’da 12,3 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve yeni gösterge paneli grubu standart olarak yer alırken, orta konsoldaki kontroller ise parlak siyah renkte sunuluyor. Yeniden düzenlenen çok fonksiyonlu düğmelere sahip deri spor direksiyon simidi ve genişletilmiş özelliklere sahip dört bölgeli otomatik klima kontrolü, Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’yla standart donanım olarak geliyor.

BMW 6 SERİSİ

Yeni nesil sürücü destek sistemleri ve genişletilmiş fonksiyonlarıyla Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, yarı otonom sürüş keyfine göz kırpıyor. Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Aktif Navigasyon, şehir içi fren fonksiyonu ve özelliklerini de içerirken, standart olarak sunulan Sürüş Asistanı’yla gelen Şerit Terk Uyarısı, şerit içinde tutma fonksiyonunu da barındırıyor. İlave olarak, Stop & Go fonksiyonlu Aktif Hız Sabitleyici de artık adaptif mesafe kontrolü özelliğini sunuyor.