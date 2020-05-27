Sağlam basanlar Lassa’da buluştu

Lassa, yıllardır başarıyla sürdürdüğü “Sağlamsa Lassa” kampanyası kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında yaptığı çekimleri bir araya getirdi. “Türkiye’nin dört bir yanında yola sağlam basanlar” reklam serisini izleyiciyle buluşturdu.

Brisa’nın güçlü markalarından Lassa, yıllardır başarıyla sürdürdüğü “Sağlamsa Lassa” kampanyasını bu kez tüm Türkiye’yi kucaklayan bir seriyle izleyiciyle buluşturdu. Bu kapsamda “Türkiye’nin dört bir yanında yola sağlam basanlar” reklam serisini izleyicilerle buluşturdu. Yedi farklı şehirde yapılan çekimlerde hafif ticariden bineğe, traktörden kamyonete Lassa’nın tüm ürün gamının yer aldığı reklam filmi ve beraberinde sekiz ürün filmi hayata geçirildi.

HİKAYEYİ EKRANA TAŞIYOR

Lassa ‘sağlamlık’ stratejisine uygun olarak yayınladığı reklam filminde klasikleşen gururlu Lassa ikonik yürüyüşünü halktan kişilerle sunmaya devam ediyor. Lassa yeni reklam filminde Türkiye’nin farklı yerlerindeki insanların Lassa ile kahramanca aştığı yolların hikayesini ekrana getiriyor. Oldukça geniş bir çekim ekibiyle günler süren çalışmaların sonunda, eşsiz Türkiye manzaraları ve bölgelere özel yolculuk hikayeleri reklam filmleriyle ekranlarda yerini aldı. sağlamsa lassa