Yeni Nissan X-Trail elektrik desteğiyle geliyor

Yeni Nissan X-Trail tanıtıldı. Japonya’da satışına başlanacak olan SUV modelin, hem 4 çeker hem de elektrik destekli e-POWER seçeneği bulunacak.

Yeni Nissan X-Trail tanıtıldı. Japonya’da satışına başlanacak olan SUV modelin, hem 4 çeker hem de elektrik destekli e-POWER seçeneği bulunacak. İlk kez 2000 yılında piyasaya çıkan X-Trail, en çok satan SUV olmaya devam etti ve Nissan’ın ikonik modellerinden biri oldu. En yeni ileri teknolojilere, güçlü performansa ve yalnızca gerçek bir SUV’un sunduğu bir ekipman seviyesinde vücut bulan Nissan X-Trail yıllar içinde gelişmeye devam etti.

4 ÇEKER DE OLACAK

Dördüncü nesil X-Trail, kaliteye daha da fazla odaklanarak birinci neslinde yer alan “sağlam dişli” konseptini koruyor. İkinci nesil e-POWER elektrikli güç aktarma sistemi ve e-4ORCE elektrikle çalışan dört tekerlekten çekiş kontrol teknolojisi, sınıfında çıtasını yükseltiyor. Gelenek ve yeniliği birleştiren otantik bir SUV olan yepyeni X-Trail, günlük kullanımdan heyecan verici açık hava maceralarına kadar çok çeşitli senaryolarda öne çıkıyor.

BÜYÜK MODELLERİMİZİ ELEKTRİKLENDİRİYORUZ

Nissan’ın operasyon direktörü Ashwani Gupta “Nissan Ambition 2030’da duyurulduğu gibi, Nissan, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünyaya doğru ilerlemeyi hedefliyor. Bunu akılda tutarak, Japonya pazarı için X-Trail’in e-4ORCE ile bir seçenek olan özel bir e-POWER modeli haline gelmesiyle büyük modellerimizi de elektriklendiriyoruz. Yeni X-Trail, elektrifikasyonumuza öncülük etmede önemli bir rol oynayacak.” dedi.