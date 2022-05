Türkiye’de otomotiv sektörü global sorunların dışında, içeride de vergi ve kur sorunuyla uğraşmak zorunda kalıyor. Buna düşen alım gücü de eklenince değil bir milyon lira en ucuzunu almak bile hayal haline geldi. Son dönemde müşteri profillerinin değiştiği söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Ağyel “Bugün 1 milyona herkes otomobil alamıyor. Ekonomik gücü yüksek olan alıyor. Artık lüks modeller bile Kia markamızla takasa başladı. Kalitemiz bizi premium marka yaptı” dedi.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörü Türkiye’de zorlu bir süreç yaşarken, çip krizi ve tedarik problemleri nedeniyle markalar yok satmak zorunda kalıyor. Buna bir de başta kur olmak üzere artan maliyetler eklenince yeni bir otomobil sahibi olmak gittikçe güç hale geliyor. Orta sınıf bir otomobilde bile fiyat denilince milyonlar konuşulurken, segment geçişleri de çoktan başladı. Elindekini yenisiyle değiştirmek isteyen araç sahibi, aynısına ulaşamayınca farklı alternatifler aramaya başlıyor. Kia da bu alanda sunduğu yeni modellerle bu boşluğu doldurmak istiyor. Lüks tüketicinin de dikkatini çekmeyi başaran marka, bu yıl oldukça iddialı modellerle sahaya iniyor.

TÜKETİCİ NE BULURSA ONU ALIYOR

Muğla Göcek’te gerçekleşen Sportage ve Sorento lansmanında sorularımızı cevaplayan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, son dönemde yaşanan krizle birlikte tüketicilerin artık ne bulursa aldıklarını söyledi. Özellikle premiumdan gelen müşterilerin de olduğunu aktaran Ağyel “Artık lüks modeller bile Kia markamızla takasa başladı. İkinci elde değişimde premium araç sayımız böylece arttı” dedi. Kişi başı milli geliri ve alım gücü yüksek bir kesimin her zaman olduğunu anlatan Ağyel, bu tarafın otomobile çok fiyat düşünmeden rahatlıkla erişebildiğini vurguladı. Ağyel sözlerine şöyle devam etti: “Müşteri profilimizin değişmesinin tek nedeni bu değil. Kia gerçekten son yıllarda büyük bir hamleyle kaliteyi niş çıtaya taşıdı. Bu yüzden müşteri profilimiz de değişti. Fakat şu da bir gerçek, bugün 1 milyona herkes otomobil alamıyor. Avrupa’dan örnek vermek gerekirse yılda 50 bin doların üzerinde kazanan bir kişi A segmentine değil en kötü C sınıfına bakar. Ama Türkiye’de durum böyle değil. Ekonomik gücü yüksek olan alıyor.”

ÇİP KRİZİ 2023’E KADAR SÜRECEK

Öte yandan yaşanan çip ve tedarik krizine de değinen Can Ağyel, araç bulma sorunlarının devam ettiğini ifade etti. Çip krizinin 2023’e kadar süreceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekleyen Ağyel “Araç bulma sorunu devam ediyor. Çip krizi 2023’e kadar devam edecek. İstediğimiz adetleri alamıyoruz. Piyasada bulunan araç kıtlığında ne getirirsek satıyoruz. Bu sadece bizim için değil tüm markalar için geçerli” açıklamasında bulundu.

ELEKTRİKLİ KİA EV6 HAZİRAN AYINDA GELİYOR

Kia’nın ödüllü elektrikli aracı EV6’yı Haziran 2022’de Türkiye pazarına dahil edeceklerini ifade eden Can Ağyel, fiyat konusunda bilgi vermedi fakat her zaman bir teşvik beklentilerinin olduğunu söyledi. 2030 yılında kadar elektrikli araçların pazar payının yüzde 30’u aşacağını belirten Ağyel şunları aktardı: “Elektrikli araç vergilendirmesinde beklentimiz var. Avrupa vergilendirme ve teşvik konusunda buna çok yakın bir örnek, keşke orada uygulanan sistemi burada da görebilsek. Ama ülkemizin ekonomik durumu buna müsait değil. Fakat her zaman beklentimiz var.” 2027 yılına kadar 14 elektrikli modeli pazara sunacaklarını açıklayan Ağyel “Türkiye’de de beklentimiz yerli elektrikli aracımız TOGG’la birlikte vergi sisteminin iyileştirilmesi ve altyapının gelişmesiyle daha yaygın hale gelmek” dedi.

SPORTAGE VE SORENTO İLE SUV’DA İDDİA ARTIYOR

Beşinci nesil Sportage ile birlikte iddialı konumlarını pekiştirdiklerini söyleyen Can Ağyel “SUV modellerine talep her geçen yıl artıyor. 2021 yılında SUV modellerinin toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 34’e ulaştı. Stonic, XCeed, Yeni Sportage ve Yeni Sorento ile yine iddialıyız. Yeni Sportage ile bu yıl C SUV segmentindeki satışlarımıza ivme kazandırdık” ifadelerini kullandı. Öte yandan markanın ilk elektrikli modelini Türkiye pazarına geleceği de açıklandı. Bunun ardından elektrikli Niro ve EV9’da planlar arasında. Kia EV6, WLTP verilerine göre tek bir şarjla 506 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca, Avrupa’da kullanılan gelişmiş 800V şarj teknolojisi, sürücünün sadece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj edebilmesine olanak tanıyor. Türkiye’deki hızlı şarj noktaları için 73 dakika gerekiyor.