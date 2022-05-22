AVM otoparkları ikinci el noktasına döndü

İkinci el araç satış şirketleri tüketiciye yaklaşmak için kilit noktaları abluka altına aldı. Sadece internet sitesinde kalmayan sistem karşısında fiziksel olarak da tüketiciyle buluşmayı amaçlayan şirket daha şimdiden alışveriş merkezlerinde konumlanmaya başladı. AVM otoparklarını mesken tutan markalar, satılık araçları da aynı otoparkta sergilemeye başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan tedarik ve çip krizi sıfır otomobile ulaşmayı oldukça zor hale getirdi. Bu yüzden ikinci el araç pazarı, beklenmedik bir şekilde hem fiyat hem de kurumsal olarak büyüdü. Daha birkaç yıl öncesine kadar tüketici ikinci elini daha iyi fiyata satmak için ilanlarını kendileri açarken, bugün ikinci elde bazı kurumsal markalar, neredeyse son tüketiciden daha iyi fiyat verir hale geldi. Bu yüzden birçok ikinci el araç satış markası tüketiciye yaklaşmak için kilit noktaları abluka altına aldı.

Sadece internet sitesinde kalmayan sistem karşısında fiziksel olarak da tüketiciyle buluşmayı amaçlayan şirket daha şimdiden alışveriş merkezlerinde konumlanmaya başladı. AVM otoparklarını mesken tutan markalar, satılık araçları da aynı otoparkta sergilemeye başladı. Böylece AVM otoparkları ikinci el araçlarla dolup taştı.

Kendine ayrılan alanlarda çalışan firmalar AVM’ye gelen müşterilerin araçlarına da talip oluyor. Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği AVM’lerde ulaşılabilirlik olarak kolay bir noktada olmasının yanı sıra daha görünür hale geliyor. CarrefourSA Maltepepark’ta faaliyet gösteren yabancı yatırımcı Kavak firması bunlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra Letgo’nun girişmi Otoplus firması da Göztepe Optimum Outlet’in otoparkını kullanıyor. VavaCars ise ikinci el araç alım satım işlemlerini akaryakıt istasyonu olan Petrol Ofisi noktalarında gerçekleştiriyor.