Türkiye’de 100 bin liraya kadar hangi araç alınır? 100 bin liraya hangi araba alınır? 100 bin liraya kadar arabalar. Cardata, 100 bin liraya alınabilinen modelleri sıraladı.
Cardata, 100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araçları listeledi. Listenin başında en düşük fiyatla dikkat çeken 2006 model Hyundai Accent dizel var. En pahalısı da 2016 model Volkswagen Polo dizel.
İşte Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar bütçeyle satın alınabilecek otomobillerden bazları:
Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.200 TL
Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL
Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL
Fiat Linea 1.3 Multijet Pop 2015 54.700 TL
Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL
Renault Clio 1.2 16V Joy 2013 54.000 TL
Hyundai i20 1.4 CRDI Jump 2013 55.400 TL
Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline 2012 57.100 TL
Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2016 98.500 TL
Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 99.600 TL
Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance 2007 66.700 TL
Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy 2016 71.400 TL
Fiat Egea 1.3 MultiJet Urban 2017 84.100 TL
Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus 2013 76.500 TL
Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2013 79.000 TL
Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2014 86.700 TL
Opel Astra 1.6 Edition Plus 2016 82.800 TL
Renault Clio 1.5 DCI Joy 2018 85.700 TL
Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline 2012 90.900 TL
Renault Megane 1.6 16V Joy 2017 93.100 TL
Türkiye’de 100 bin liraya kadar hangi araç alınır? 100 bin liraya hangi araba alınır? 100 bin liraya kadar arabalar. Cardata, 100 bin liraya alınabilinen modelleri sıraladı.