100 bin liraya kadar hangi araç alınır?

Türkiye’de 100 bin liraya kadar hangi araç alınır? 100 bin liraya hangi araba alınır? 100 bin liraya kadar arabalar. Cardata, 100 bin liraya alınabilinen modelleri sıraladı.

Cardata, 100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araçları listeledi. Listenin başında en düşük fiyatla dikkat çeken 2006 model Hyundai Accent dizel var. En pahalısı da 2016 model Volkswagen Polo dizel.

İşte Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar bütçeyle satın alınabilecek otomobillerden bazları:

Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.200 TL

Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL

Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL

Fiat Linea 1.3 Multijet Pop 2015 54.700 TL

Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL

Renault Clio 1.2 16V Joy 2013 54.000 TL

Hyundai i20 1.4 CRDI Jump 2013 55.400 TL

Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline 2012 57.100 TL

Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2016 98.500 TL

Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 99.600 TL

Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance 2007 66.700 TL

Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy 2016 71.400 TL

Fiat Egea 1.3 MultiJet Urban 2017 84.100 TL

Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus 2013 76.500 TL

Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2013 79.000 TL

Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2014 86.700 TL

Opel Astra 1.6 Edition Plus 2016 82.800 TL

Renault Clio 1.5 DCI Joy 2018 85.700 TL

Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline 2012 90.900 TL

Renault Megane 1.6 16V Joy 2017 93.100 TL

Türkiye’de 100 bin liraya kadar hangi araç alınır? 100 bin liraya hangi araba alınır? 100 bin liraya kadar arabalar. Cardata, 100 bin liraya alınabilinen modelleri sıraladı.