Türkiye’de yılın otomobili 2020 adayları belli oldu. Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Türkiye’de yılın otomobili 2020 adayları oldukça çekişmeli geçecek.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için adaylar belli oldu. İki aşamalı yarışmaya “Yılın Otomobili” olmak için 16 “yeni” model katılıyor. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri 9 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist otomobili belirleyecek.
250 PUAN DAĞITILACAK
Yılın Otomobili’ni belirleyecek ikinci oylama öncesi 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyeleri, 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak. Ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak.
TÜRKİYE’DE YILIN OTOMOBİLİ 2020 ADAYLARI
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yıl beşinci kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin her zaman olduğu gibi yine büyük bir çekişmeye sahne olmasını beklediklerini söyledi. “Yılın Otomobili” seçimlerinin OGD’nin ana kuruluş amacında da yer alan tüketiciyi bilgilendirme misyonunun bir parçası olduğunu hatırlatan Sandık, “Yılın otomobili seçimlerinin, tüketicinin otomobil tercihinde de önemli bir rol oynayamaya başladığını görüyoruz” dedi.
YERLİ YABANCI 17 MODEL OLACAK
“Türkiye’de Yılın Otomobili-2020” Yarışmasına katılacak modeller şöyle sıralanıyor;
BMW 1 Serisi
BMW 3 Serisi
BMW8 Grand Coupe
Citroen C5 Aircross
DS3 Crossback
Kia Ceed
Kia XCeed
Mercedes Benz A Serisi Sedan
Mercedes Benz CLA
Nissan Micra
Opel Corsa
Peugeot 508
Peugeot 2008
Renault Clio
Subaru Forester
Toyota Camry,
Toyota RAV4