Türkiye’de yılın otomobili 2020 adayları belli oldu. Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Türkiye’de yılın otomobili 2020 adayları oldukça çekişmeli geçecek.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için adaylar belli oldu. İki aşamalı yarışmaya “Yılın Otomobili” olmak için 16 “yeni” model katılıyor. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri 9 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist otomobili belirleyecek.

250 PUAN DAĞITILACAK

Yılın Otomobili’ni belirleyecek ikinci oylama öncesi 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyeleri, 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak. Ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak.

TÜRKİYE’DE YILIN OTOMOBİLİ 2020 ADAYLARI

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yıl beşinci kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin her zaman olduğu gibi yine büyük bir çekişmeye sahne olmasını beklediklerini söyledi. “Yılın Otomobili” seçimlerinin OGD’nin ana kuruluş amacında da yer alan tüketiciyi bilgilendirme misyonunun bir parçası olduğunu hatırlatan Sandık, “Yılın otomobili seçimlerinin, tüketicinin otomobil tercihinde de önemli bir rol oynayamaya başladığını görüyoruz” dedi.

YERLİ YABANCI 17 MODEL OLACAK

“Türkiye’de Yılın Otomobili-2020” Yarışmasına katılacak modeller şöyle sıralanıyor;

BMW 1 Serisi

BMW 3 Serisi

BMW8 Grand Coupe

Citroen C5 Aircross

DS3 Crossback

Kia Ceed

Kia XCeed

Mercedes Benz A Serisi Sedan

Mercedes Benz CLA

Nissan Micra

Opel Corsa

Peugeot 508

Peugeot 2008

Renault Clio

Subaru Forester

Toyota Camry,

Toyota RAV4