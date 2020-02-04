Nissan’da iletişim Alpago’ya emanet

Tuğba Sefayi, Ocak 2020 itibarıyla Nissan Türkiye’den ayrıldı. Şirketin kurumsal iletişim müdürü koltuğuna Saadet Alpago getirildi.

Nissan Türkiye’de yine bir bayrak değişimi yaşandı. Uzun bir süredir kurumsal iletişim müdürlüğü görevini sürdüren Tuğba Sefayi, Ocak 2020 itibarıyla Nissan Türkiye’den ayrıldı. Şirketin kurumsal iletişim müdürü koltuğuna Saadet Alpago getirildi. Nissan Türkiye Kurumsal İletişim müdürü Alpago, 1996 yılından bu yana çeşitli firmaların farklı pozisyonlarında görev yapıyordu.

Şirketteki görevine Şubat 2020 itibarıyla start veren Alpago, Nissan Türkiye ve Nissan Türkiye’nin yönetim merkezi olduğu Kuzey Afrika (NAF) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerinin kurumsal iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Alpago, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında iş hayatına başlayan Alpago; Temsa’da Pazarlama ve Ürün Uzmanlığı, Otomotiv Distribütörler Derneği’nde Pazarlama ve İletişim Müdürü pozisyonlarında çalıştı. Alpago en son Bor Holding’de Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.