Aslanın dişleri uzadı

Peugeot, orta sınıftaki oyuncusu 508’i tepeden tırnağı yeniledi. Tam bir spor sedan haline getirilen yeni araç, sürüşü ve kalitesiyle bir üst sınıfı hedefleyenlerin bile aklını çelebilir. peugeot 508 yorumları

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Otomotivde son yılların tartışmasız en büyük atılımlarından birini Fransız Peugeot gerçekleştirdi. Yeni tasarım ve kalite hamlesi, markanın sportif ruhu ve güçlü motor seçenekleriyle adeta zirveye ulaştı. Yeni nesil 3008 ile başlayan bu hamle, kısa bir süre önce tanıtılan yeni nesil 508 ile başka bir boyuta geçmiş oldu.

3 GÖVDE TİPİ BİR ARADA

Uzayan dişleri anımsatan gündüz farlarıyla etkileyici bir yüze kavuşan Fransız aslanı, orta sınıftaki modelini, spor sedan kıyafetleriyle yeniden yollara çıkarmaya başladı. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni 508, zengin donanımı, güçlü dizel motoru ve en önemlisi de yepyeni tarzıyla konuğumuz oldu. Markanın 3 farklı tasarımı bir arada sunduğu yeni 508, coupe, sedan ve liftback gövde tiplerinin bir araya geldiği (fastback) etkileyici bir karosere sahip. Markanın sportif ruhunu en net şekilde ortaya çıkaran bu yeni tasarımı, yeni nesil Peugeot’larda da görmeye başlayacağız. Güncel Peugeot tasarım dilini devam ettiren yeni aracın tavan çizgisi premium otomobil tasarımına uygun olarak alçak ve zarif bir çizgiyle şekillendirilmiş.

8 SANTİM DAHA KISA

Önceki nesilden 8 santim daha kısa olan yeni araç, kompakt boyutların getirisi olarak daha yüksek manevra kabiliyeti vadediyor. Yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar kadar çerçevesiz kapılar da aracın daha dinamik görünmesini sağlıyor. Arka bölümde kullanılan ve farları da içine alan siyah çerçeve, arkadan gelenlerin de göz zevkine hitap ediyor. Aracın dışındaki sportiflik, iç mekanda da devam ediyor.

İÇ MEKAN OLDUKÇA ŞIK

Kalite ve tasarımıyla dikkat çeken kokpit, sürücüye dönük yapısı, piyano tuşları, 10 inçlik kapasitif dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve dokunmatik kumanda birimleri oldukça şık bir atmosfer ortaya çıkarmış. Deri ve ahşap malzemeler de kalite hissini bir hayli artırıyor. Peugeot i-Cockpit’in kompakt boyutlu direksiyon simidi de araca bir hayli yakışmış. Orta konsolun altına gizlenen cep, çok kullanışlı olmasa da kablosuz şarj ve USB girişleriyle donatılmış. Arka camla birlikte açılan bagaj kapağının altındaysa 487 litrelik hacim sunuluyor. peugeot 508 yorumları

130 BEYGİRLİK DİZEL

Yeni nesil 508, küçük hacimli benzinli ve dizel motorlarla sunuluyor. Bize konuk olan 1.5 litrelik BlueHDİ motor, 130 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. Turbo beslemeli dizel ünite, gücünü ön aksa 8 ileri tam otomatik şanzıman EAT8 ile aktarıyor. 1420 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10 saniyede ulaştırıyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 208 kilometre.

BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR AZ DA YAKIYOR

Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan dizel ünite, asıl iddiasını tüketim değerleriyle sergiliyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 3.8 litre. Bu da 55 litrelik depoyla yaklaşık 1450 kilometrelik menzil anlamına geliyor. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 5.2 litrelik ortalama bile oldukça başarılı bir değer. Tatlı sert süspansiyon sistemi ve son derece net tepkiler veren direksiyon sistemi sayesinde yeni 508, yol tutuş konusunda spor otomobilleri aratmıyor. Ani yön değişikliklerinde bile izinden oldukça kontrollü olan otomobil, sürüş esnasında boyutlarını unutturacak kadar çevik.

235 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Peugeot, yeni nesil 508’in başlangıç fiyatını 235 bin 300 lira (2020 model) olarak belirlemiş. Bize konuk olan Allure donanımlı dizel-otomatik versiyon ise 282 bin 300 liralık etiket taşıyor. Sınıfının en pahalısı olmayan otomobilin fiyatı, sunduğu donanım seviyesi ve tasarımının hakkını veriyor. Allure donanım listesinde koltuk ısıtma, yarı kumaş yarı deri koltuk döşemesi, 3D navigasyon, kablosuz şarj, sesli komut sistemi, elektronik bagaj kapağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 180 derece renkli geri görüş kamerası, 17 inçlik alaşım jantlar, Full LED farlar, LED gündüz farları ve sinyaller, Full LED arka farlar gibi uzun bir liste sunuluyor. peugeot 508 yorumları