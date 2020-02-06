Renault, Şubat 2019 kampanyası dikkat çekiyor. Renault Şubat 2019 kampanyası müşterilerine sıfır faiz sunuyor. Cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı var.

Renault Şubat 2019 kampanyasıyla müşterilerine sıfır faiz ve cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerinde 24.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Şubat ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 95.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 131.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanı da yer alıyor.