Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Şubat ayında Dacia Sandero, Duster ve Dokker ECO-G modellerinde sıfır faiz fırsatı ve cazip fiyatlar sunuluyor.

Şubat ayında Dacia Sandero, Duster ve Dokker ECO-G modellerinde sıfır faiz fırsatı ve cazip fiyatlar sunuluyor. Kampanya dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerinde 12 ay vade ile 24.000TL kredi için sıfır faiz avantajı bulunuyor. Şubat ayında Dacia Dokker 83.250 TL’den, Sandero 84.350 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 114.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.