Peugeot modelleri şubatta kampanyalı

Peugeot Türkiye; geleceğin teknolojisini yeni yılın avantajlarıyla sunuyor. Peugeot, şubat ayında rekabetçi finans kampanyaları ve ek fırsatlar için tüm Peugeot severleri Yetkili Satıcılarına bekliyor.

Uluslararası 66 ödüle sahip, yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008’in yanı sıra standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1,5lt BlueHDi Dizel motorlu Peugeot SUV 5008 modellerinde 90.000 TL için 36 ay %0,69 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

Peugeot i-Cockpit, panoramik cam tavan ve Apple CarPlay ile Peugeot 308, Yeni nesil tasarım çizgisi, 7” kapasitif dokunmatik ekranı ve üstün yakıt ekonomisi ile Peugeot 301 50.000 TL için %0,99 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

1.5lt BlueHDi Dizel motor, cam tavan ve Mirror Screen ile Peugeot 208 Signature versiyonu Şubat ayına özel 121.200 TL anahtar teslim fiyatı ve %0,99 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile segmentinde kuralları değiştiren yeni Peugeot Rifter, 60.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor. #gunseningunun

Üstün yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise 50.000 TL için 12 ay %0,69 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

Benzersiz sürüş keyfi ve yenilikçi teknolojinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen radikal sedan yeni Peugeot 508 ve Türkiye lansmanı Ocak ayında yapılan, her detayında mükemmeliyetin esas alındığı, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni Peugeot SUV 2008 de lansmana özel fırsatlarla Peugeot Yetkili Satıcılarında yerlerini alıyor.