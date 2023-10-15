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12 bin kişi sırada

Türkiye pazarına ilk kez adım atmaya hazırlanan BYD’ye ilgi büyük. Daha lansmanı yapılmadan yoğun bir talep gören Çinli model, 2 haftada 12 adedin üzerinde talep aldı.

Türkiye pazarına ilk kez adım atmaya hazırlanan BYD’ye ilgi büyük. Daha lansmanı yapılmadan yoğun bir talep gören Çinli model, 2 haftada 12 adedin üzerinde talep aldı. Markanın ATTO 3 modeli, Türkiye’de Kasım ayında satışa sunulacak. 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren de tasarım ödüllü D segmenti sedan SEAL ve E segmenti sedan HAN modelleri yola çıkacak. Geçtiğimiz yıl 1.86 milyon adet yeni enerji aracının satışını gerçekleştiren marka, çok kısa zamanda dünyanın 1 numaralı yeni enerji araç üreticisi oldu. Marka geçtiğimiz günlerde 5 milyon adetlik yeni enerji araç satış rakamına ulaşarak, bunu dünyada gerçekleştiren ilk üretici unvanına ulaşarak adından söz ettirmeye devam etti.

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