RS Servis çatısı altındaki RS Hasar Çözümleri ve Uzman Servis, iş makineleri onarımı, endüstriyel makine onarımı ve tarım araçları onarımıyla pandemi döneminde Türkiye’ye 283 dosyada toplam 12 milyon TL tasarruf sağladı.

RS Servis çatısı altında yer alan RS Hasar Çözümleri ve Uzman Servis, detaylı saha araştırmaları sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç sebebiyle iş makineleri, tarım makineleri ve endüstriyel araçların onarımında yenilikçi onarım hizmetleriyle endüstri, tarım, inşaat ve sigorta sektörlerine tasarruf sağlamaya devam ediyor. Son 5 yılda ülke ekonomisine tam 1 milyar TL tasarruf ettiren RS Servis, Uzman Servis markası ile iş makinesinde bozulan parçaları değiştirmek yerine onarıma giderek yenilenebilirlik üzerinde çalışıyor. Ayrıca onarımlar sonrasında ülke genelinde, 15 bölge ve diğer servis noktalarında geçerli olacak şekilde iş makinelerine 6 ay veya 500 saat yedek parça ve işçilik garantisi veriliyor.

283 DOSYA ÇÖZÜLDÜ

İş makineleri ile tarım ve endüstri araçlarında parça değişimi maliyetlerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, yüksek mühendislik bilgisi ve teknolojik altyapı sayesinde, hasarın onarımıyla hem şirketlere, hem kullanıcılara, hem de sigorta sektörüne yüzde 75’ten fazla tasarruf sağladıklarını belirtirken, RS Hasar Çözümleri ve Uzman Servis’in, 283 dosyada 12 milyon TL tasarruf sağladığını dile getirdi.