1500 Adet Araç Hasar Gördü

Boyasız göçük düzeltme nasıl yapılır? RS Otomotiv Grubu, dolu afetine yakalanan sürücülerin Muğla’da RS Boyasız Onarım markası ile yanında oldu. 2017 ve 2020 yılında İstanbul’da yaşanan dolu yağışında 15 bine yakın aracın dolu hasar onarımını gerçekleştiren RS Otomotiv Grubu, Marmaris’te yaşanan dolu yağışının hemen ardından ilk saatlerde 150 araç için başvuru aldı ve araçların onarımı için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Boyasız göçük düzeltme nasıl yapılır? Hasar onarımında ülkemizin lider şirketi RS Otomotiv Grubu, 8 Ocak 2022’de Muğla’da yaşanan dolu yağışının hemen ardından, RS Boyasız Onarım markası ile hasarlı araçların onarımı için gerekli hazırlıkları hızlı bir şekilde tamamlayarak araç kabulüne başladı. Hasar gören araçların ivedi şekilde yardımına koşan RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet, dolu yağışı sonrasında ilk saatlerde 150’ye yakın başvuru aldıklarını ve araçları onarım için kabul etmeye başladıklarını belirtti. AFET “2017 ve 2020 yıllarında İstanbul’da yaşanan dolu yağışında kısa sürede 15 bin aracın dolu hasarı onarımını gerçekleştirerek çok önemli bir tecrübe edinmiştik. Bu tecrübe ile hızlı bir şekilde gerekli hazırlıkları tamamlayıp hasarlı araçları servislerimize almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Marmaris ilçemizde etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 1500 aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Tüm Marmaris halkına geçmiş olsun. Dolu yağışlarına karşı alınacak en iyi önlem battaniye değil, kaskodur.” dedi.

ARACIN ORJİNALLİĞİ KORUNUYOR

“Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği”, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğidir. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın geleneksel yöntemlerle(kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami düzeyde korunmuş olur, bu sayede ikinci el satışlarda bu araçlar için değer düşüklüğü söz konusu olmaz. Özellikle son yıllarda sıkça karşılaşılan dolu yağışları nedeniyle araçlar üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için kullanılan en doğru ve teknolojik yöntemdir. Boyasız ve çekiçsiz olarak özel yöntemlerle gerçekleştirilen onarım için sürücüler 0850 777 40 77 numaralı Dolu Hasarı Randevu Hattı’ndan veya www.rsservis.com.tr adresinden kolaylıkla randevu alabiliyor. Servis gören her araç bedelsiz, Sağlık Bakanlığı ve FDA onaylı ozonla dezenfekte ediliyor.