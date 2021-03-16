2 milyar avro yatırımla Avrupa’nın tedarik üssü olacak

Türkiye tarihinin en büyük otomotiv yatırımlarından biri olan Ford Otosan, Volkswagen üretimiyle de elektrikli entegre araç tesisi haline geliyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç “2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımı ile bir kez daha huzurlarınızdayız” dedi. Volkswagen’in ticari araç modelini de bu yatırımla birlikte üretecek olan tesisin ihracat hacmi 14 milyar dolara ulaşacak.

Uzun bir süredir gündemde olan Ford Otosan’ın yeni yatırımında detaylar belli oldu. Otomotiv tarihinde Türkiye’de yapılacak olan en büyük yatırımlardan biri olan üretim hamlesiyle, Ford Otosan Avrupa’nın tedarik üssü olacak. Kocaeli Fabrikalarında gerçekleştirilmesi öngörülen 2 milyar avroluk yeni yatırımının en önemli fazı duyuruldu. Buna göre, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek.

1 TONLUK VOLKSWAGEN VE FORD ÜRETİMİ

Açıklanan 1.4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor. Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç “Ne güzel bir tesadüftür ki, bu yatırım neticesinde üreteceğimiz ilk aracı inşallah bir aksilik olmazsa Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında banttan indireceğiz. Tarihimizin en büyük yatırımı ile ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ettik ve edeceğiz’ demiştim. 2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımı ile bir kez daha huzurlarınızdayız” diye konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİM MERKEZİ

Ali Koç “Özellikle belirtmek isterim ki pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkes yatırımdan uzak durdu. Bu dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır. Bu yatırımla, Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin, bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Ortaya çıkacak büyük katma değerin yanı sıra, oluşturulacak ekosistemle de Memleketimizin otomotivdeki rekabet gücünün önemli ölçüde artmasına hizmet edeceğiz” dedi.

KAPASİTE 650 BİN ADEDE ÇIKACAK

Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla duyurduğu otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı kapsamında, Kocaeli Fabrikaları’ndaki çoğunluğu ihracata yönelik olan ticari araç üretim kapasitesi 650 bin adede çıkacak. Bunun yanı sıra 130 bin adetlik batarya montaj kapasitesine ulaşılacak. Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen doğrudan 12 bin kişiyi aşkın istihdam ilave 3 bin kişi ile 15 bin kişiye yükselecek. Bununla birlikte, yan sanayide oluşacak ilave 15 bin kişilik istihdam oluşacak. Toplam 18 bin kişilik yeni iş imkanı yaratılmış olacak.

VOLKSWAGEN’İN TİCARİSİNİ FORD OTOSAN ÜRETECEK

Ayrıca Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek. Müşterilere sunulacak. Ayrıca tam elektrikli yeni nesil Transit Custom modelinin yanı sıra Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek. Bugün açıklanan 1,4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor.